Кулер ID-Cooling FROZN A410 ARGB
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Характеристики
Описание товара Кулер ID-Cooling FROZN A410 ARGB
Кулер для процессора ID-COOLING FROZN A410 ARGB отвечает за оптимизацию рабочей температуры ЦПУ с тепловыделением не более 220 Вт. Такая башенная система охлаждения высотой 152 мм будет актуальна во многих игровых сборках с теплонагруженным процессором. В ней применена медно-алюминиевая контактная площадка, на которую наносится слой термоинтерфейса для улучшения отвода тепла с крышки процессора. Для продуктивной передачи тепловой энергии к алюминиевому радиатору в кулере применены 4 тепловые трубки. Система охлаждения для ЦПУ ID-COOLING FROZN A410 ARGB комплектуется вентилятором размером 120x120 мм, рассеивающим тепло. Предусмотрено посадочное место для еще одного вентилятора такой же размерности с питанием от интерфейса 4-pin. Вентилятор с управлением оборотами через ШИМ может вращаться со скоростью от 500 до 2000 об/мин.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, LGA 1151-v2, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора, Для корпуса, Intel, AMD, 80 мм, 140 мм, Алюминий+Медь
Достоинства:
Комментарий:
башня пришла целая упаковка 5+ тяжёлая очень на работоспособность ещё не проверял жду остальные комплекиухи
Достоинства:
Комментарий:
До этого стоял кулер тоже с 4 медными трубками и с мои i 5 11400f справлялся тяжко, дул горячий воздух, с данным кулером в полной нагрузке справляется на ура, процессор как лед
Достоинства:
Комментарий:
Отличная башня Удобная инструкция, универсальный комплект для установки на разные типы мамок. Термопаста внутри, была своя, проверять не стал, в отзывах рекомендовали ей не пользоваться. На самом радиаторе есть пазы для крепления второго вентилятора, а в комплекте сами крепежи для второго вентилятора, хоть я и брал версию под один вентилятор. Мать: ASRock A520m HVS Процессор: AMD Ryzen 5 3500 До установки со стандартной башней в режиме покоя было 50-60 градусов в игре Helldivers 2 было 100-120 градусов с этой башней режим покоя 30-40 градусов Helldivers 2 50-60 градусов
Достоинства:
Комментарий:
Другу вроде как понравилось, еще не сгорел (он его еще не ставил).
Достоинства:
Комментарий:
райзен 5 7500f холодный как айсберг в океане! при полной нагрузке в паре с матерью B850 мини от гигабайт выдает не более 76 градусов в стресс тесте Аида, поставил один куллер на вдув, другой как и полагается на выдув, так же в корпусе спереди все на вдув, сзади на выдув. топ охлаждение!!! советую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое продавцу.Всё пришло целое и вовремя. Башня огонь
Достоинства:
Комментарий:
лучше иметь свою термопасту, что идет в комплекте некуда негодится, а так все отлично
Достоинства:
Комментарий:
процессор ryzen 7700x охлаждает хорошо выше 75 не поднимается трещит вертушка ,как ни крути ее ничего не поможет
Достоинства:
Комментарий:
Отличная система охлаждения, на моем i5 13400f температура в простое 23 градуса, в нагрузке максимум 45-53 градусов.
Отзывы о товаре Кулер ID-Cooling FROZN A410 ARGB
Достоинства:
Комментарий:
башня пришла целая упаковка 5+ тяжёлая очень на работоспособность ещё не проверял жду остальные комплекиухи
Достоинства:
Комментарий:
До этого стоял кулер тоже с 4 медными трубками и с мои i 5 11400f справлялся тяжко, дул горячий воздух, с данным кулером в полной нагрузке справляется на ура, процессор как лед
Достоинства:
Комментарий:
Отличная башня Удобная инструкция, универсальный комплект для установки на разные типы мамок. Термопаста внутри, была своя, проверять не стал, в отзывах рекомендовали ей не пользоваться. На самом радиаторе есть пазы для крепления второго вентилятора, а в комплекте сами крепежи для второго вентилятора, хоть я и брал версию под один вентилятор. Мать: ASRock A520m HVS Процессор: AMD Ryzen 5 3500 До установки со стандартной башней в режиме покоя было 50-60 градусов в игре Helldivers 2 было 100-120 градусов с этой башней режим покоя 30-40 градусов Helldivers 2 50-60 градусов
Достоинства:
Комментарий:
Другу вроде как понравилось, еще не сгорел (он его еще не ставил).
Достоинства:
Комментарий:
райзен 5 7500f холодный как айсберг в океане! при полной нагрузке в паре с матерью B850 мини от гигабайт выдает не более 76 градусов в стресс тесте Аида, поставил один куллер на вдув, другой как и полагается на выдув, так же в корпусе спереди все на вдув, сзади на выдув. топ охлаждение!!! советую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое продавцу.Всё пришло целое и вовремя. Башня огонь
Достоинства:
Комментарий:
лучше иметь свою термопасту, что идет в комплекте некуда негодится, а так все отлично
Достоинства:
Комментарий:
процессор ryzen 7700x охлаждает хорошо выше 75 не поднимается трещит вертушка ,как ни крути ее ничего не поможет
Достоинства:
Комментарий:
Отличная система охлаждения, на моем i5 13400f температура в простое 23 градуса, в нагрузке максимум 45-53 градусов.