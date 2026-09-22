Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 WH ARGB White (Delta-A40-WH1NAWN00X-GL)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 WH ARGB White (Delta-A40-WH1NAWN00X-GL)
Кулер для процессора Ocypus Delta A62 BK ARGB [Delta-A62-BK2NAWN00X-GL] оснащается основанием из алюминия с медным сердечником и алюминиевым радиатором. Благодаря 6 трубкам с сечением 6 мм передача тепла на радиатор для рассеивания происходит более эффективно. Башенное устройство охлаждения черного цвета подходит для ЦПУ с разъемом подключения LGA1700/1200/1150 или другим сокетом из широкого ряда. Наибольшая тепловая энергия, которую может отвести и рассеять такая система – 260 Вт. В конструкции кулера Ocypus Delta A62 BK ARGB [Delta-A62-BK2NAWN00X-GL] использованы 2 вентилятора размером 120x120 мм. Они поддерживают регулировку рабочих оборотов через ШИМ в диапазоне 500-2000 об/мин. Частота вращения кулера зависит от нагрузки на центральный процессор, как и шумность. Устройство создает не более 29 дБ шума, что эквивалентно громкому шепоту человека.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-206 XT 250W/ PWM/ all Intel/AMD/ 2 fans/ Scr...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-226-XT ARGB SNOW 250W/ PWM/ all Intel /AMD/ ...
-
В наличииЦена 2 800 руб.700 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-207 XT SLIM 220W/ PWM/ all Intel /AMD AM4, A...
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling SE-207-XT SLIM
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитКулер для процессора ID-Cooling FROZN A610 BLACK
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитКулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS)
-
В наличииЦена 3 450 руб. 4 040 руб.863 руб. в СплитВентиляторы для корпуса InWin Mercury AM120S fan with RGB contro...
-
В наличииЦена 3 470 руб.868 руб. в СплитКулер ExeGate ESNK-P0070APS4.PWM.4U.3647.Cu (EX293441RUS)
-
В наличииЦена 3 590 руб.898 руб. в СплитКулер ID-Cooling SE-207 XT ADVANCED BLACK 280W/ PWM/ All Intel/...
-
В наличииЦена 3 620 руб.905 руб. в СплитВентиляторы для корпуса InWin Sirius Pure ASP120 fan RGB (614448...
-
В наличииЦена 3 630 руб.908 руб. в СплитВентилятор для процессора ID-Cooling SE-207-XT ADVANCED
-
В наличииЦена 3 700 руб.925 руб. в СплитКулер для процессора Zalman CNPS13X Black
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Отзывы о товаре Вентилятор для процессора Ocypus Delta A40 WH ARGB White (Delta-A40-WH1NAWN00X-GL)