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Софтбокс параболический Godox QR-P120T быстроскладной купить с доставкой в Москве
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Софтбокс параболический Godox QR-P120T быстроскладной

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Софтбокс параболический Godox QR-P120T быстроскладной - фото 1
Софтбокс параболический Godox QR-P120T быстроскладной - фото 2
Софтбокс параболический Godox QR-P120T быстроскладной - фото 3
Софтбокс параболический Godox QR-P120T быстроскладной - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Байонет
Bowens
  • Софтбокс параболический Godox QR-P120T быстроскладной - фото 1
  • Софтбокс параболический Godox QR-P120T быстроскладной - фото 2
  • Софтбокс параболический Godox QR-P120T быстроскладной - фото 3
  • Софтбокс параболический Godox QR-P120T быстроскладной - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675527
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
Круглая
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
83x120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х17х17
Вес, кг.
2.3

Описание товара Софтбокс параболический Godox QR-P120T быстроскладной

Godox QR-P120T – быстроскладной параболический 16-секционный софтбокс. Софтбокс может использоваться совместно с импульсными вспышками и светодиодными осветителями с байонетом Bowens, чтобы формировать мягкий равномерный световой поток с четким ровным краем светового пятна. Такое освещение придает объем и детализацию объекту съемки, а почти круглая форма насадки может добавить оригинальный блик в глазах или на блестящей поверхности.

Отзывы о товаре Софтбокс параболический Godox QR-P120T быстроскладной




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
Круглая
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
83x120
Страна производитель
Китай
Описание
Godox QR-P120T – быстроскладной параболический 16-секционный софтбокс. Софтбокс может использоваться совместно с импульсными вспышками и светодиодными осветителями с байонетом Bowens, чтобы формировать мягкий равномерный световой поток с четким ровным краем светового пятна. Такое освещение придает объем и детализацию объекту съемки, а почти круглая форма насадки может добавить оригинальный блик в глазах или на блестящей поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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