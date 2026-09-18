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Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной купить с доставкой в Москве
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Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной

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Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной - фото 1
Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной - фото 2
Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной - фото 3
Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной - фото 4
Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной - фото 5
Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной - фото 6
Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной - фото 7
Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной - фото 8
Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Байонет
Bowens
  • Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной - фото 1
  • Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной - фото 2
  • Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной - фото 3
  • Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной - фото 4
  • Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной - фото 5
  • Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной - фото 6
  • Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной - фото 7
  • Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной - фото 8
  • Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314325
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Софтбокс
Форма
круг
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х20х20
Вес, кг.
2.4

Описание товара Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной

GreenBean LedStorm 70BW – глубокий быстроскладной софтбокс диаметром 65 см с каркасом зонтичного типа из 16 спиц, тентом-рефлектором и двумя диффузорами в комплекте. Параболическая форма и серебристая высокоотражающая внутренняя поверхность тента, а также особый светопропускающий рассеивающий материал диффузоров помогают создать сфокусированное пятно мягкого направленного света с плавным угасанием к краям. Софтбоксы разработаны специально для профессионального использования со светодиодными осветителями GreenBean серии SunLight, но благодаря сменному байонету Bowens совместимы со многими светодиодными источниками постоянного света.

Отзывы о товаре Софтбокс GreenBean LedStorm 70BW быстроскладной




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Софтбокс
Форма
круг
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
65
Страна производитель
Китай
Описание
GreenBean LedStorm 70BW – глубокий быстроскладной софтбокс диаметром 65 см с каркасом зонтичного типа из 16 спиц, тентом-рефлектором и двумя диффузорами в комплекте. Параболическая форма и серебристая высокоотражающая внутренняя поверхность тента, а также особый светопропускающий рассеивающий материал диффузоров помогают создать сфокусированное пятно мягкого направленного света с плавным угасанием к краям. Софтбоксы разработаны специально для профессионального использования со светодиодными осветителями GreenBean серии SunLight, но благодаря сменному байонету Bowens совместимы со многими светодиодными источниками постоянного света.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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