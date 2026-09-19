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Софтбокс GreenBean LanternBall 65BW купить с доставкой в Москве
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Софтбокс GreenBean LanternBall 65BW

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Софтбокс GreenBean LanternBall 65BW - фото 7
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Софтбокс GreenBean LanternBall 65BW - фото 9
Софтбокс GreenBean LanternBall 65BW - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбоксы
Байонет
Bowens
  • Софтбокс GreenBean LanternBall 65BW - фото 1
  • Софтбокс GreenBean LanternBall 65BW - фото 2
  • Софтбокс GreenBean LanternBall 65BW - фото 3
  • Софтбокс GreenBean LanternBall 65BW - фото 4
  • Софтбокс GreenBean LanternBall 65BW - фото 5
  • Софтбокс GreenBean LanternBall 65BW - фото 6
  • Софтбокс GreenBean LanternBall 65BW - фото 7
  • Софтбокс GreenBean LanternBall 65BW - фото 8
  • Софтбокс GreenBean LanternBall 65BW - фото 9
  • Софтбокс GreenBean LanternBall 65BW - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 390999
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Софтбоксы
Форма
сфера
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
84х18х18
Вес, кг.
2.2

Описание товара Софтбокс GreenBean LanternBall 65BW

GreenBean LanternBall 65BW – быстроскладной софтбокс с серебристой отражающей поверхностью и внешним рассеивателем (диффузором) сферической формы. Диаметр сферы 65 см. Тканевые шторки и сумка для хранения дополняют комплект. Софтбокс предназначается для формирования мягкого равномерного света с углом рассеивания 260°, который способен заполнять большие пространства. Сферический софтбокс отлично подойдет для производства видео в студии, съемок фильмов и потоковой трансляции в реальном времени вне зависимости от размера помещения. Легкая установка и быстрая разборка – софтбокс приводится в рабочее состояние одним движением руки и также легко разбирается. Каркас представляет собой два кольца, с зафиксированными 12 гибкими спицами. На одном из колец находится скоба, которая будет удерживать каркас в рабочем положении.

Отзывы о товаре Софтбокс GreenBean LanternBall 65BW




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Софтбоксы
Форма
сфера
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
65
Страна производитель
Китай
Описание
GreenBean LanternBall 65BW – быстроскладной софтбокс с серебристой отражающей поверхностью и внешним рассеивателем (диффузором) сферической формы. Диаметр сферы 65 см. Тканевые шторки и сумка для хранения дополняют комплект. Софтбокс предназначается для формирования мягкого равномерного света с углом рассеивания 260°, который способен заполнять большие пространства. Сферический софтбокс отлично подойдет для производства видео в студии, съемок фильмов и потоковой трансляции в реальном времени вне зависимости от размера помещения. Легкая установка и быстрая разборка – софтбокс приводится в рабочее состояние одним движением руки и также легко разбирается. Каркас представляет собой два кольца, с зафиксированными 12 гибкими спицами. На одном из колец находится скоба, которая будет удерживать каркас в рабочем положении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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