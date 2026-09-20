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Софтбокс параболический Godox QR-P150T быстроскладной купить с доставкой в Москве
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Софтбокс параболический Godox QR-P150T быстроскладной

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Софтбокс параболический Godox QR-P150T быстроскладной - фото 1
Софтбокс параболический Godox QR-P150T быстроскладной - фото 2
Софтбокс параболический Godox QR-P150T быстроскладной - фото 3
Софтбокс параболический Godox QR-P150T быстроскладной - фото 4
Софтбокс параболический Godox QR-P150T быстроскладной - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Байонет
Bowens
  • Софтбокс параболический Godox QR-P150T быстроскладной - фото 1
  • Софтбокс параболический Godox QR-P150T быстроскладной - фото 2
  • Софтбокс параболический Godox QR-P150T быстроскладной - фото 3
  • Софтбокс параболический Godox QR-P150T быстроскладной - фото 4
  • Софтбокс параболический Godox QR-P150T быстроскладной - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675528
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
Круглая
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
103x150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.09х0.16х0.16
Вес, кг.
3

Описание товара Софтбокс параболический Godox QR-P150T быстроскладной

Софтбокс Godox QR-P150T параболический быстроскладной - это ультракомпактный софтбокс, предназначенный для смягчения освещения во время фото- или видеосъемки на локациях или в небольших помещениях. Быстроскладная конструкция упрощает установку и сборку, а параболическая форма, отражающая серебристая внутренняя часть и съемные внутренний и передний тканевые рассеиватели обеспечивают эффектный результат, высокий CRI и ровномерное, мягкое освещение.

Отзывы о товаре Софтбокс параболический Godox QR-P150T быстроскладной




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбокс
Форма
Круглая
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
103x150
Страна производитель
Китай
Описание
Софтбокс Godox QR-P150T параболический быстроскладной - это ультракомпактный софтбокс, предназначенный для смягчения освещения во время фото- или видеосъемки на локациях или в небольших помещениях. Быстроскладная конструкция упрощает установку и сборку, а параболическая форма, отражающая серебристая внутренняя часть и съемные внутренний и передний тканевые рассеиватели обеспечивают эффектный результат, высокий CRI и ровномерное, мягкое освещение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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