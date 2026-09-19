Софтбокс Lastolite LL LS2711P Ezybox Pro Square Medium 60x60cм
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбокс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384487
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадрат
Габаритные размеры, см
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х29х3
Вес, кг.
1
Описание товара Софтбокс Lastolite LL LS2711P Ezybox Pro Square Medium 60x60cм
Софтбокс Lastolite Ezybox легко и быстро раскладывается, благодаря чему найдет применение не только в студии, но и на выездной съемке. Эффективно используется во всех жанрах: репортаж, портрет, предметная съемка и др. Софтбокс имеет ряд преимуществ по сравнению с другими рассеивателями: большая эффективность за счет закрытой конструкции, равномерный по плотности свет.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Софтбокс
Форма
квадрат
Габаритные размеры, см
60
Страна производитель
Китай
Софтбокс Lastolite Ezybox легко и быстро раскладывается, благодаря чему найдет применение не только в студии, но и на выездной съемке. Эффективно используется во всех жанрах: репортаж, портрет, предметная съемка и др. Софтбокс имеет ряд преимуществ по сравнению с другими рассеивателями: большая эффективность за счет закрытой конструкции, равномерный по плотности свет.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Софтбокс Lastolite LL LS2711P Ezybox Pro Square Medium 60x60cм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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