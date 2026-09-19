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Софтбокс Godox P120L параболический купить с доставкой в Москве
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Софтбокс Godox P120L параболический

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Софтбокс Godox P120L параболический - фото 1
Софтбокс Godox P120L параболический - фото 2
Софтбокс Godox P120L параболический - фото 3
Софтбокс Godox P120L параболический - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Софтбоксы
Байонет
Bowens
  • Софтбокс Godox P120L параболический - фото 1
  • Софтбокс Godox P120L параболический - фото 2
  • Софтбокс Godox P120L параболический - фото 3
  • Софтбокс Godox P120L параболический - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 433508
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Софтбоксы
Форма
Круглая
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
98х22х6
Вес, кг.
1.8

Описание товара Софтбокс Godox P120L параболический

Софтбокс — модификатор света, позволяющий получить мягкий светотеневой рисунок на снимаемом объекте. Предназначен для использования на студийных вспышках в качестве заполняющего, а так же моделирующего источников света. Параболический рефлектор обеспечивает идеально ровный световой поток. Закрытая конструкция исключает паразитные блики и потери светового потока. Отражающая серебристая поверхность обеспечивает равномерное распределение света внутри софтбокса, белые полупрозрачные рассеиватели делают свет более мягким. Конструкция устойчива к поломкам, без проблем работает в ветренную погоду. В облегченная версии используются направляющие из фибергласса.

Отзывы о товаре Софтбокс Godox P120L параболический




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Софтбоксы
Форма
Круглая
Байонет
Bowens
Габаритные размеры, см
120
Страна производитель
Китай
Описание
Софтбокс — модификатор света, позволяющий получить мягкий светотеневой рисунок на снимаемом объекте. Предназначен для использования на студийных вспышках в качестве заполняющего, а так же моделирующего источников света. Параболический рефлектор обеспечивает идеально ровный световой поток. Закрытая конструкция исключает паразитные блики и потери светового потока. Отражающая серебристая поверхность обеспечивает равномерное распределение света внутри софтбокса, белые полупрозрачные рассеиватели делают свет более мягким. Конструкция устойчива к поломкам, без проблем работает в ветренную погоду. В облегченная версии используются направляющие из фибергласса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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