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Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027 купить с доставкой в Москве
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Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027

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Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027 - фото 1
Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027 - фото 2
Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027 - фото 3
Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027 - фото 4
Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027 - фото 5
Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027 - фото 6
Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027 - фото 7
Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027 - фото 8
Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027 - фото 9
Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027 - фото 10
Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027 - фото 11
Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027 - фото 12
Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027 - фото 1
  • Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027 - фото 2
  • Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027 - фото 3
  • Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027 - фото 4
  • Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027 - фото 5
  • Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027 - фото 6
  • Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027 - фото 7
  • Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027 - фото 8
  • Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027 - фото 9
  • Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027 - фото 10
  • Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027 - фото 11
  • Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027 - фото 12
  • Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675261
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Характеристики

Бренд
Qumo
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027

Bluetooth стереогарнитура Qumo Party Cat примечательна оригинальным исполнением и многоцветной подсветкой. Она создана для увлекательного прослушивания любимой музыки и синхронизируется с портативными устройствами посредством беспроводного интерфейса Bluetooth. Дополнительно предусмотрена возможность проводного подключения по аудиокабелю.

Отзывы о товаре Наушники Qumo Party Cat ВТ 0027




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Характеристики
Бренд
Qumo
Тип товара
Наушники
Описание
Bluetooth стереогарнитура Qumo Party Cat примечательна оригинальным исполнением и многоцветной подсветкой. Она создана для увлекательного прослушивания любимой музыки и синхронизируется с портативными устройствами посредством беспроводного интерфейса Bluetooth. Дополнительно предусмотрена возможность проводного подключения по аудиокабелю.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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