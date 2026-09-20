Корпус Azza Eclipse черный (CSAZ-440 ECLIPSE)
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Характеристики
Описание товара Корпус Azza Eclipse черный (CSAZ-440 ECLIPSE)
Корпус AZZA Eclipse 440 [CSAZ 440] в форм-факторе Mid-Tower создан для того, чтобы объединить компоненты игрового компьютера в одну мощную систему. Его основа выполнена из пластика и металла толщиной 0.7 мм. Окно модели представлено закаленным стеклом. Через него видно подсветку ARGB, источником которой является встроенный вентилятор. Для подключения совместимой аппаратуры и периферии у корпуса AZZA Eclipse 440 [CSAZ 440] имеются все необходимые для этого разъемы – 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон), USB 2.0 Type-A – 2 шт, USB 3.2 Gen1 Type-A. Благодаря возможности располагать кабели вдоль задней стенки и наличию пылевого фильтра внутри легко поддерживать чистоту и порядок.
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