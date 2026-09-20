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Корпус Azza Eclipse черный (CSAZ-440 ECLIPSE) купить с доставкой в Москве
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Корпус Azza Eclipse черный (CSAZ-440 ECLIPSE)

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Корпус Azza Eclipse черный (CSAZ-440 ECLIPSE) - фото 1
Корпус Azza Eclipse черный (CSAZ-440 ECLIPSE) - фото 2
Корпус Azza Eclipse черный (CSAZ-440 ECLIPSE) - фото 3
Корпус Azza Eclipse черный (CSAZ-440 ECLIPSE) - фото 4
Корпус Azza Eclipse черный (CSAZ-440 ECLIPSE) - фото 5
Корпус Azza Eclipse черный (CSAZ-440 ECLIPSE) - фото 6
Корпус Azza Eclipse черный (CSAZ-440 ECLIPSE) - фото 7
Корпус Azza Eclipse черный (CSAZ-440 ECLIPSE) - фото 8
Корпус Azza Eclipse черный (CSAZ-440 ECLIPSE) - фото 9
Корпус Azza Eclipse черный (CSAZ-440 ECLIPSE) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Azza Eclipse черный (CSAZ-440 ECLIPSE) - фото 1
  • Корпус Azza Eclipse черный (CSAZ-440 ECLIPSE) - фото 2
  • Корпус Azza Eclipse черный (CSAZ-440 ECLIPSE) - фото 3
  • Корпус Azza Eclipse черный (CSAZ-440 ECLIPSE) - фото 4
  • Корпус Azza Eclipse черный (CSAZ-440 ECLIPSE) - фото 5
  • Корпус Azza Eclipse черный (CSAZ-440 ECLIPSE) - фото 6
  • Корпус Azza Eclipse черный (CSAZ-440 ECLIPSE) - фото 7
  • Корпус Azza Eclipse черный (CSAZ-440 ECLIPSE) - фото 8
  • Корпус Azza Eclipse черный (CSAZ-440 ECLIPSE) - фото 9
  • Корпус Azza Eclipse черный (CSAZ-440 ECLIPSE) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675170
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Характеристики

Бренд
Azza
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
215x470x450
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
360
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
7.73

Описание товара Корпус Azza Eclipse черный (CSAZ-440 ECLIPSE)

Корпус AZZA Eclipse 440 [CSAZ 440] в форм-факторе Mid-Tower создан для того, чтобы объединить компоненты игрового компьютера в одну мощную систему. Его основа выполнена из пластика и металла толщиной 0.7 мм. Окно модели представлено закаленным стеклом. Через него видно подсветку ARGB, источником которой является встроенный вентилятор. Для подключения совместимой аппаратуры и периферии у корпуса AZZA Eclipse 440 [CSAZ 440] имеются все необходимые для этого разъемы – 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон), USB 2.0 Type-A – 2 шт, USB 3.2 Gen1 Type-A. Благодаря возможности располагать кабели вдоль задней стенки и наличию пылевого фильтра внутри легко поддерживать чистоту и порядок.

Отзывы о товаре Корпус Azza Eclipse черный (CSAZ-440 ECLIPSE)




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Характеристики
Бренд
Azza
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
215x470x450
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
360
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x1, 3.5 мм jack (микрофон) x1, USB 2.0 Type-A x2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус AZZA Eclipse 440 [CSAZ 440] в форм-факторе Mid-Tower создан для того, чтобы объединить компоненты игрового компьютера в одну мощную систему. Его основа выполнена из пластика и металла толщиной 0.7 мм. Окно модели представлено закаленным стеклом. Через него видно подсветку ARGB, источником которой является встроенный вентилятор. Для подключения совместимой аппаратуры и периферии у корпуса AZZA Eclipse 440 [CSAZ 440] имеются все необходимые для этого разъемы – 3.5 мм jack (аудио), 3.5 мм jack (микрофон), USB 2.0 Type-A – 2 шт, USB 3.2 Gen1 Type-A. Благодаря возможности располагать кабели вдоль задней стенки и наличию пылевого фильтра внутри легко поддерживать чистоту и порядок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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