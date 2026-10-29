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Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047) купить с доставкой в Москве
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Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047)

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Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047) - фото 1
Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047) - фото 2
Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047) - фото 3
Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047) - фото 4
Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047) - фото 5
Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047) - фото 6
Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047) - фото 7
Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047) - фото 8
Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047) - фото 9
Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047) - фото 10
Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047) - фото 1
  • Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047) - фото 2
  • Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047) - фото 3
  • Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047) - фото 4
  • Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047) - фото 5
  • Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047) - фото 6
  • Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047) - фото 7
  • Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047) - фото 8
  • Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047) - фото 9
  • Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047) - фото 10
  • Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
1 110 руб.  1 430 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674778
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047)
1 110 руб. -22%
1 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sven
Тип товара
Веб-камеры
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
400

Описание товара Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047)

В эпоху онлайн-конференций, путешествий, стриминга и фриланса мы все больше отдаем предпочтение общению онлайн, и нам как никогда важно, чтобы это общение было не только приятным, но и качественным. Компания SVEN идет в ногу со временем - инженеры финского бренда выпустили камеру, которая сочетает в себе лаконичный дизайн, качественную картинку и бюджетную стоимость. Веб-камера IC-915 с фокусным расстоянием 3 мм подключается по USB. За качество изображения в ней отвечает CMOS матрица с разрешением 1280 на 720 пикселей и частотой передачи изображения до 30 кадров в секунду. Высокое разрешение веб-камеры позволит вам расширить спектр возможностей с обычных конференций и общения с близкими до ведения стримов и виртуальных экскурсий. Камера оборудована надежной клипсой для установки на монитор, а длина кабеля для вашего удобства составляет целых 1.5 метра, общайтесь и работайте без границ. Угол обзора камеры составляет 60 градусов, а благодаря защитной шторке на объективе вы можете быть спокойны даже если забыли завершить трансляцию. Если на вашем компьютере нет микрофона, вы всегда можете воспользоваться встроенным в IC-915 – просто подключите его через аудиовход 3.5 мм. При таких характеристиках камера очень компактная, ее размер 80 ? 33 ? 82 мм, а вес всего 81 грамм. Ну и конечно дизайн, универсальный черный цвет, стильная округлая форма, минимализм в исполнении и никаких излишеств делают IC-915 украшением рабочего стола. Этот девайс точно вас не разочарует.

Отзывы о товаре Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047)




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Характеристики
Бренд
Sven
Тип товара
Веб-камеры
Описание
В эпоху онлайн-конференций, путешествий, стриминга и фриланса мы все больше отдаем предпочтение общению онлайн, и нам как никогда важно, чтобы это общение было не только приятным, но и качественным. Компания SVEN идет в ногу со временем - инженеры финского бренда выпустили камеру, которая сочетает в себе лаконичный дизайн, качественную картинку и бюджетную стоимость. Веб-камера IC-915 с фокусным расстоянием 3 мм подключается по USB. За качество изображения в ней отвечает CMOS матрица с разрешением 1280 на 720 пикселей и частотой передачи изображения до 30 кадров в секунду. Высокое разрешение веб-камеры позволит вам расширить спектр возможностей с обычных конференций и общения с близкими до ведения стримов и виртуальных экскурсий. Камера оборудована надежной клипсой для установки на монитор, а длина кабеля для вашего удобства составляет целых 1.5 метра, общайтесь и работайте без границ. Угол обзора камеры составляет 60 градусов, а благодаря защитной шторке на объективе вы можете быть спокойны даже если забыли завершить трансляцию. Если на вашем компьютере нет микрофона, вы всегда можете воспользоваться встроенным в IC-915 – просто подключите его через аудиовход 3.5 мм. При таких характеристиках камера очень компактная, ее размер 80 ? 33 ? 82 мм, а вес всего 81 грамм. Ну и конечно дизайн, универсальный черный цвет, стильная округлая форма, минимализм в исполнении и никаких излишеств делают IC-915 украшением рабочего стола. Этот девайс точно вас не разочарует.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1110 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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