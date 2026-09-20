Top.Mail.Ru
Веб-камера Oklick (OK-C016HD) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Веб-камера Oklick (OK-C016HD)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 1
Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 2
Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 3
Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 4
Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 5
Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 6
Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 7
Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 8
Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 9
Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 10
Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 11
Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 12
Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 13
Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 14
Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 15
Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 16
Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 17
Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 18
Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 19
Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Веб-камеры
  • Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 1
  • Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 2
  • Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 3
  • Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 4
  • Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 5
  • Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 6
  • Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 7
  • Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 8
  • Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 9
  • Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 10
  • Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 11
  • Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 12
  • Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 13
  • Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 14
  • Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 15
  • Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 16
  • Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 17
  • Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 18
  • Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 19
  • Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
1 240 руб.  1 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674777
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Веб-камеры
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
400

Описание товара Веб-камера Oklick (OK-C016HD)

Компактная веб-камера 1Мп с микрофоном Оклик OK-C016HD предназначена для подключения к стационарным персональным компьютерам и ноутбукам, оснащенным USB портом. Она позволит записывать и транслировать в реальном времени видео со звуком через локальную сеть и Интернет.

Отзывы о товаре Веб-камера Oklick (OK-C016HD)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Веб-камеры
Описание
Компактная веб-камера 1Мп с микрофоном Оклик OK-C016HD предназначена для подключения к стационарным персональным компьютерам и ноутбукам, оснащенным USB портом. Она позволит записывать и транслировать в реальном времени видео со звуком через локальную сеть и Интернет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Веб-камера Oklick (OK-C016HD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...