Отпариватель ручной Kitfort КТ-9236
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 674554
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х12
Вес, г.
800
Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-9236
Ручной отпариватель Kitfort КТ-9236 предназначен для разглаживания изделий из текстиля с помощью потока горячего пара. Ручной отпариватель приведёт в порядок вещи быстро и практически в любом месте без раскладывания гладильной доски.
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Ручной отпариватель Kitfort КТ-9236 предназначен для разглаживания изделий из текстиля с помощью потока горячего пара. Ручной отпариватель приведёт в порядок вещи быстро и практически в любом месте без раскладывания гладильной доски.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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