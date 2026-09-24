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0673203120211, Swift, Veronica, Veronica Swift виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0673203120211, Swift, Veronica, Veronica Swift виниловая пластинка

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0673203120211, Виниловая пластинка Swift, Veronica, Veronica Swift
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667484
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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0673203120211, Swift, Veronica, Veronica Swift виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mack Avenue
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0673203120211, Swift, Veronica, Veronica Swift виниловая пластинка

Этот альбом представляет собой настоящий шедевр современной джазовой музыки, исполненный неповторимым голосом Veronica Swift. Каждая композиция на этой пластинке уносит слушателя в атмосферу страсти, таланта и виртуозности. Музыка Veronica Swift – это ода красоте и эмоциям, которую слушатель может почувствовать на каждой ноте.

Отзывы о товаре 0673203120211, Swift, Veronica, Veronica Swift виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mack Avenue
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Этот альбом представляет собой настоящий шедевр современной джазовой музыки, исполненный неповторимым голосом Veronica Swift. Каждая композиция на этой пластинке уносит слушателя в атмосферу страсти, таланта и виртуозности. Музыка Veronica Swift – это ода красоте и эмоциям, которую слушатель может почувствовать на каждой ноте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0673203120211, Swift, Veronica, Veronica Swift виниловая пластинка - купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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