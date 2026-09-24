0673203120211, Swift, Veronica, Veronica Swift виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб.
В наличии
Код товара: 667484
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Mack Avenue
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 0673203120211, Swift, Veronica, Veronica Swift виниловая пластинка
Этот альбом представляет собой настоящий шедевр современной джазовой музыки, исполненный неповторимым голосом Veronica Swift. Каждая композиция на этой пластинке уносит слушателя в атмосферу страсти, таланта и виртуозности. Музыка Veronica Swift – это ода красоте и эмоциям, которую слушатель может почувствовать на каждой ноте.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Mack Avenue
Тип товара
Виниловая пластинка
Этот альбом представляет собой настоящий шедевр современной джазовой музыки, исполненный неповторимым голосом Veronica Swift. Каждая композиция на этой пластинке уносит слушателя в атмосферу страсти, таланта и виртуозности. Музыка Veronica Swift – это ода красоте и эмоциям, которую слушатель может почувствовать на каждой ноте.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
0673203120211, Swift, Veronica, Veronica Swift виниловая пластинка - купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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