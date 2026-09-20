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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ben Webster
Альбом (сингл)
Stardust
Жанр
Jazz
Версия издания
deluxe
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 667459
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Stardust, Cry Me A River, Willow Weep For Me, Old Folks, Going Home, Cottontail, Come Sunday, Our Blues, Sonday
Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ben Webster - Stardust (Analogue) (0762765868898) виниловая пластинка
Окунитесь в мир джазовой музыки с виниловой пластинкой Ben Webster / Stardust из премиальной серии 2xHD Deluxe. Этот изысканный релиз включает в себя два LP на 200-граммовом виниле с частотой вращения 45 оборотов в минуту, что обеспечивает исключительное качество звучания. Исполнение великого саксофониста Бена Уэбстера на этой пластинке перенесет вас в атмосферу истинного джаза, наполнив каждую ноту эмоциями и утонченным мастерством. Stardust станет настоящим бриллиантом вашей коллекции музыкальных произведений, даруя неповторимые музыкальные впечатления. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Ben Webster / Stardust и погрузиться в мир джазовой классики высочайшего качества. Этот альбом будет идеальным подарком для любителей утонченной и изысканной музыки, раскрывая перед вами всю красоту звучания великого музыканта.
Stardust, Cry Me A River, Willow Weep For Me, Old Folks, Going Home, Cottontail, Come Sunday, Our Blues, Sonday
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Версия издания
deluxe
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Описание
Окунитесь в мир джазовой музыки с виниловой пластинкой Ben Webster / Stardust из премиальной серии 2xHD Deluxe. Этот изысканный релиз включает в себя два LP на 200-граммовом виниле с частотой вращения 45 оборотов в минуту, что обеспечивает исключительное качество звучания. Исполнение великого саксофониста Бена Уэбстера на этой пластинке перенесет вас в атмосферу истинного джаза, наполнив каждую ноту эмоциями и утонченным мастерством. Stardust станет настоящим бриллиантом вашей коллекции музыкальных произведений, даруя неповторимые музыкальные впечатления. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Ben Webster / Stardust и погрузиться в мир джазовой классики высочайшего качества. Этот альбом будет идеальным подарком для любителей утонченной и изысканной музыки, раскрывая перед вами всю красоту звучания великого музыканта.
Ben Webster - Stardust (Analogue) (0762765868898) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 12890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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