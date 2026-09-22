David Gilmour - Luck And Strange Concerts (0198029270112) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
Luck And Strange Concerts
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718105
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029270112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
Luck And Strange Concerts
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
5 A.M., Black Cat, Luck and Strange, Breathe (In the Air), Time, Fat Old Sun, Marooned, A Single Spark, Wish You Were Here, Vita Brevis, Between Two Points (With Romany Gilmour), High Hopes, Sorrow, The Piper's Call, A Great Day for Freedom, In Any Tongue, The Great Gig in the Sky, A Boat Lies Waiting, Coming Back to Life, Dark and Velvet Nights, Sings, Scattered, Comfortably Numb (Encore)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара David Gilmour - Luck And Strange Concerts (0198029270112) виниловая пластинка
23 концертных трека с сенсационного тура Дэвида Гилмора 2024 года Luck and Strange Альбом Дэвида Гилмора Luck and Strange, вышедший в сентябре 2024 года, стал не только первым сольным альбомом Дэвида Гилмора за несколько лет, за ним последовал тур, включавший в общей сложности 21 концерт в Брайтоне, Риме, Лондоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0198029270112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
David Gilmour
Альбом (сингл)
Luck And Strange Concerts
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
5 A.M., Black Cat, Luck and Strange, Breathe (In the Air), Time, Fat Old Sun, Marooned, A Single Spark, Wish You Were Here, Vita Brevis, Between Two Points (With Romany Gilmour), High Hopes, Sorrow, The Piper's Call, A Great Day for Freedom, In Any Tongue, The Great Gig in the Sky, A Boat Lies Waiting, Coming Back to Life, Dark and Velvet Nights, Sings, Scattered, Comfortably Numb (Encore)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
23 концертных трека с сенсационного тура Дэвида Гилмора 2024 года Luck and Strange Альбом Дэвида Гилмора Luck and Strange, вышедший в сентябре 2024 года, стал не только первым сольным альбомом Дэвида Гилмора за несколько лет, за ним последовал тур, включавший в общей сложности 21 концерт в Брайтоне, Риме, Лондоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
David Gilmour - Luck And Strange Concerts (0198029270112) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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