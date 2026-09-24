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Skunk Anansie - Stoosh (5016958029715) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Skunk Anansie - Stoosh (5016958029715) виниловая пластинка

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Skunk Anansie - Stoosh (5016958029715) виниловая пластинка - фото 1
Skunk Anansie - Stoosh (5016958029715) виниловая пластинка - фото 2
Skunk Anansie - Stoosh (5016958029715) виниловая пластинка - фото 3
Skunk Anansie - Stoosh (5016958029715) виниловая пластинка - фото 4
Skunk Anansie - Stoosh (5016958029715) виниловая пластинка - фото 5
Skunk Anansie - Stoosh (5016958029715) виниловая пластинка - фото 6
Skunk Anansie - Stoosh (5016958029715) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Skunk Anansie
Альбом (сингл)
Stoosh
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Skunk Anansie - Stoosh (5016958029715) виниловая пластинка - фото 1
  • Skunk Anansie - Stoosh (5016958029715) виниловая пластинка - фото 2
  • Skunk Anansie - Stoosh (5016958029715) виниловая пластинка - фото 3
  • Skunk Anansie - Stoosh (5016958029715) виниловая пластинка - фото 4
  • Skunk Anansie - Stoosh (5016958029715) виниловая пластинка - фото 5
  • Skunk Anansie - Stoosh (5016958029715) виниловая пластинка - фото 6
  • Skunk Anansie - Stoosh (5016958029715) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667424
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Skunk Anansie - Stoosh (5016958029715) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958029715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Skunk Anansie
Альбом (сингл)
Stoosh
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Yes Its F*cking Political, All I Want, Shes My Heroine, Infidelity (Only You), Hedonism (Just Because You Feel Good), Twisted (Everyday Hurts), We Love Your Apathy, Brazen (Weep), Pickin On Me, Milk Is My Sugar, Glorious Pop Song
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Skunk Anansie - Stoosh (5016958029715) виниловая пластинка

Stoosh - второй студийный альбом британской рок-группы Skunk Anansie, выпущенный 7 октября 1996 года.

Отзывы о товаре Skunk Anansie - Stoosh (5016958029715) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958029715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Skunk Anansie
Альбом (сингл)
Stoosh
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Yes Its F*cking Political, All I Want, Shes My Heroine, Infidelity (Only You), Hedonism (Just Because You Feel Good), Twisted (Everyday Hurts), We Love Your Apathy, Brazen (Weep), Pickin On Me, Milk Is My Sugar, Glorious Pop Song
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Stoosh - второй студийный альбом британской рок-группы Skunk Anansie, выпущенный 7 октября 1996 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Skunk Anansie - Stoosh (5016958029715) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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