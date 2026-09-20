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Frank Sinatra - Collected (8719262028920) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Frank Sinatra - Collected (8719262028920) виниловая пластинка

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Frank Sinatra - Collected (8719262028920) виниловая пластинка - фото 1
Frank Sinatra - Collected (8719262028920) виниловая пластинка - фото 2
Frank Sinatra - Collected (8719262028920) виниловая пластинка - фото 3
Frank Sinatra - Collected (8719262028920) виниловая пластинка - фото 4
Frank Sinatra - Collected (8719262028920) виниловая пластинка - фото 5
Frank Sinatra - Collected (8719262028920) виниловая пластинка - фото 6
Frank Sinatra - Collected (8719262028920) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Sinatra - Collected (8719262028920) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Sinatra - Collected (8719262028920) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Sinatra - Collected (8719262028920) виниловая пластинка - фото 3
  • Frank Sinatra - Collected (8719262028920) виниловая пластинка - фото 4
  • Frank Sinatra - Collected (8719262028920) виниловая пластинка - фото 5
  • Frank Sinatra - Collected (8719262028920) виниловая пластинка - фото 6
  • Frank Sinatra - Collected (8719262028920) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667422
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262028920]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Swing
Трек-лист
My Funny Valentine, I Get A Kick Out Of You, All Of Me, Love And Marriage, You Make Me Feel So Young, Night And Day, The Lady Is A Tramp, Come Fly With Me, April In Paris, Saturday Night (Is The Loniest Night Of The Week), A Fine Romance, I've Got You Under My Skin, Bewitched, Swinging On A Star, Fly Me To The Moon (In Other Words), It Was A Very Good Year, That's Life, Strangers In The Night, All Or Nothing At All, Somethin' Stupid, Sunny, The Girl From Ipanema, Both Now, My Way, For A While, S
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Sinatra - Collected (8719262028920) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Funny Valentine, I Get A Kick Out Of You, All Of Me, Love And Marriage, You Make Me Feel So Young, Night And Day, The Lady Is A Tramp, Come Fly With Me, April In Paris, Saturday Night (Is The Loniest Night Of The Week), A Fine Romance, I've Got You Under My Skin, Bewitched, Swinging On A Star, Fly Me To The Moon (In Other Words), It Was A Very Good Year, That's Life, Strangers In The Night, All Or Nothing At All, Somethin' Stupid, Sunny, The Girl From Ipanema, Both Now, My Way, For A While, Send In The Clowns, Bad, Bad Leroy Brown, Theme From New York, New York, It Had To Be You, L.A. Is My Lady, Mack The Knife

Отзывы о товаре Frank Sinatra - Collected (8719262028920) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262028920]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Swing
Трек-лист
My Funny Valentine, I Get A Kick Out Of You, All Of Me, Love And Marriage, You Make Me Feel So Young, Night And Day, The Lady Is A Tramp, Come Fly With Me, April In Paris, Saturday Night (Is The Loniest Night Of The Week), A Fine Romance, I've Got You Under My Skin, Bewitched, Swinging On A Star, Fly Me To The Moon (In Other Words), It Was A Very Good Year, That's Life, Strangers In The Night, All Or Nothing At All, Somethin' Stupid, Sunny, The Girl From Ipanema, Both Now, My Way, For A While, S
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: My Funny Valentine, I Get A Kick Out Of You, All Of Me, Love And Marriage, You Make Me Feel So Young, Night And Day, The Lady Is A Tramp, Come Fly With Me, April In Paris, Saturday Night (Is The Loniest Night Of The Week), A Fine Romance, I've Got You Under My Skin, Bewitched, Swinging On A Star, Fly Me To The Moon (In Other Words), It Was A Very Good Year, That's Life, Strangers In The Night, All Or Nothing At All, Somethin' Stupid, Sunny, The Girl From Ipanema, Both Now, My Way, For A While, Send In The Clowns, Bad, Bad Leroy Brown, Theme From New York, New York, It Had To Be You, L.A. Is My Lady, Mack The Knife
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