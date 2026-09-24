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Ron Sexsmith - The Last Rider (0711297516210) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ron Sexsmith - The Last Rider (0711297516210) виниловая пластинка

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Ron Sexsmith - The Last Rider (0711297516210) виниловая пластинка - фото 1
Ron Sexsmith - The Last Rider (0711297516210) виниловая пластинка - фото 2
Ron Sexsmith - The Last Rider (0711297516210) виниловая пластинка - фото 3
Ron Sexsmith - The Last Rider (0711297516210) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ron Sexsmith
Альбом (сингл)
The Last Rider
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ron Sexsmith - The Last Rider (0711297516210) виниловая пластинка - фото 1
  • Ron Sexsmith - The Last Rider (0711297516210) виниловая пластинка - фото 2
  • Ron Sexsmith - The Last Rider (0711297516210) виниловая пластинка - фото 3
  • Ron Sexsmith - The Last Rider (0711297516210) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667417
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ron Sexsmith - The Last Rider (0711297516210) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297516210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ron Sexsmith
Альбом (сингл)
The Last Rider
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
It Wont Last for Long, Our Way, Breakfast Ethereal, Worried Song, West Gwillimbury, Who We Are Right Now, Shoreline, Dead End Dream, Evergreen, Upward Dog, Only Trouble is, Radio, All This Love (Bonus Track), Every Last One, Dreams Are Bigger, Man at the Gate (1913)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ron Sexsmith - The Last Rider (0711297516210) виниловая пластинка

Погрузитесь в музыкальное путешествие с виниловой пластинкой The Last Rider от Ron Sexsmith. Этот двойной альбом представляет собой настоящий шедевр певца, наполненный глубокими текстами и утонченной музыкой, которые переносят слушателя в мир утонченных эмоций и тонких нюансов. Если вы цените качество звучания и аутентичность виниловых пластинок, не упустите возможность купить виниловую пластинку Ron Sexsmith / The Last Rider (2LP) и добавить этот музыкальный шедевр в свою коллекцию, чтобы наслаждаться звучанием этих уникальных композиций в своем домашнем аудио-проигрывателе.

Отзывы о товаре Ron Sexsmith - The Last Rider (0711297516210) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297516210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ron Sexsmith
Альбом (сингл)
The Last Rider
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
It Wont Last for Long, Our Way, Breakfast Ethereal, Worried Song, West Gwillimbury, Who We Are Right Now, Shoreline, Dead End Dream, Evergreen, Upward Dog, Only Trouble is, Radio, All This Love (Bonus Track), Every Last One, Dreams Are Bigger, Man at the Gate (1913)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Погрузитесь в музыкальное путешествие с виниловой пластинкой The Last Rider от Ron Sexsmith. Этот двойной альбом представляет собой настоящий шедевр певца, наполненный глубокими текстами и утонченной музыкой, которые переносят слушателя в мир утонченных эмоций и тонких нюансов. Если вы цените качество звучания и аутентичность виниловых пластинок, не упустите возможность купить виниловую пластинку Ron Sexsmith / The Last Rider (2LP) и добавить этот музыкальный шедевр в свою коллекцию, чтобы наслаждаться звучанием этих уникальных композиций в своем домашнем аудио-проигрывателе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ron Sexsmith - The Last Rider (0711297516210) виниловая пластинка – стоимость товара 3440 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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