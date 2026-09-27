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0602458947977, Godsmack, Awake виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0602458947977, Godsmack, Awake виниловая пластинка

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0602458947977, Виниловая пластинка Godsmack, Awake - фото 1
0602458947977, Виниловая пластинка Godsmack, Awake - фото 2
0602458947977, Виниловая пластинка Godsmack, Awake - фото 3
0602458947977, Виниловая пластинка Godsmack, Awake - фото 4
0602458947977, Виниловая пластинка Godsmack, Awake - фото 5
0602458947977, Виниловая пластинка Godsmack, Awake - фото 6
0602458947977, Виниловая пластинка Godsmack, Awake - фото 7
0602458947977, Виниловая пластинка Godsmack, Awake - фото 8
0602458947977, Виниловая пластинка Godsmack, Awake - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0602458947977, Виниловая пластинка Godsmack, Awake - фото 1
  • 0602458947977, Виниловая пластинка Godsmack, Awake - фото 2
  • 0602458947977, Виниловая пластинка Godsmack, Awake - фото 3
  • 0602458947977, Виниловая пластинка Godsmack, Awake - фото 4
  • 0602458947977, Виниловая пластинка Godsmack, Awake - фото 5
  • 0602458947977, Виниловая пластинка Godsmack, Awake - фото 6
  • 0602458947977, Виниловая пластинка Godsmack, Awake - фото 7
  • 0602458947977, Виниловая пластинка Godsmack, Awake - фото 8
  • 0602458947977, Виниловая пластинка Godsmack, Awake - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667329
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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0602458947977, Godsmack, Awake виниловая пластинка
5 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0602458947977, Godsmack, Awake виниловая пластинка

Погрузитесь в мир мощной рок-музыки с двойным альбомом Awake от легендарной группы Godsmack на виниловой пластинке. Этот релиз является истинным шедевром жанра и отличается интенсивными звуками, мелодиями и исполнительским мастерством. Альбом Awake от Godsmack пробудит вашу страсть к року и заставит вас ощутить всю мощь и энергию этой замечательной группы. Купить виниловую пластинку с этим альбомом - значит получить возможность погрузиться в атмосферу настоящего рок-шоу, которое оставит незабываемые впечатления и воспоминания.

Отзывы о товаре 0602458947977, Godsmack, Awake виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Погрузитесь в мир мощной рок-музыки с двойным альбомом Awake от легендарной группы Godsmack на виниловой пластинке. Этот релиз является истинным шедевром жанра и отличается интенсивными звуками, мелодиями и исполнительским мастерством. Альбом Awake от Godsmack пробудит вашу страсть к року и заставит вас ощутить всю мощь и энергию этой замечательной группы. Купить виниловую пластинку с этим альбомом - значит получить возможность погрузиться в атмосферу настоящего рок-шоу, которое оставит незабываемые впечатления и воспоминания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0602458947977, Godsmack, Awake виниловая пластинка - купить по цене 5810 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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