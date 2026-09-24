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Gazpacho - March Of Ghosts (0802644818016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gazpacho - March Of Ghosts (0802644818016) виниловая пластинка

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Gazpacho - March Of Ghosts (0802644818016) виниловая пластинка - фото 1
Gazpacho - March Of Ghosts (0802644818016) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Gazpacho
Альбом (сингл)
March Of Ghosts
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gazpacho - March Of Ghosts (0802644818016) виниловая пластинка - фото 1
  • Gazpacho - March Of Ghosts (0802644818016) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667321
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Gazpacho - March Of Ghosts (0802644818016) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644818016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Gazpacho
Альбом (сингл)
March Of Ghosts
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Monument, Hell Freezes Over I, Hell Freezes Over II, Black Lily, Gold Star, Hell Freezes Over III, What Did I Do?, Golem, The Dumb, Hell Freezes Over IV
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gazpacho - March Of Ghosts (0802644818016) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Monument, Hell Freezes Over I, Hell Freezes Over II, Black Lily, Gold Star, Hell Freezes Over III, What Did I Do?, Golem, The Dumb, Hell Freezes Over IV



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Gazpacho - March Of Ghosts (0802644818016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
KSCOPE
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644818016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Gazpacho
Альбом (сингл)
March Of Ghosts
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Monument, Hell Freezes Over I, Hell Freezes Over II, Black Lily, Gold Star, Hell Freezes Over III, What Did I Do?, Golem, The Dumb, Hell Freezes Over IV
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Monument, Hell Freezes Over I, Hell Freezes Over II, Black Lily, Gold Star, Hell Freezes Over III, What Did I Do?, Golem, The Dumb, Hell Freezes Over IV


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gazpacho - March Of Ghosts (0802644818016) виниловая пластинка – стоимость товара 3440 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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