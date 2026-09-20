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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 667315
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Описание товара Charles Mingus - Blues & Roots (Analogue) (0753088014376) виниловая пластинка
Погрузитесь в мир аутентичного джаза с виниловой пластинкой Charles Mingus / Blues &amp;amp;amp; Roots в ограниченном издании. Этот альбом является настоящим шедевром, переплетающим в себе глубокие эмоции и музыкальное мастерство Charles Mingus. Звуки, оживающие на этой стильной пластинке, открывают двери в мир страсти и экспрессии, характерных для джазовой музыки. Погружаясь в звуки каждой композиции, вы почувствуете, как музыка наполнит ваше сердце теплом и вдохновением. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Charles Mingus / Blues &amp;amp;amp; Roots и погрузиться в уникальное звучание, которое оставит незабываемые впечатления. Ощутите всю глубину и разнообразие джазовой музыки, благодаря этому высококачественному изданию.
Погрузитесь в мир аутентичного джаза с виниловой пластинкой Charles Mingus / Blues &amp;amp;amp; Roots в ограниченном издании. Этот альбом является настоящим шедевром, переплетающим в себе глубокие эмоции и музыкальное мастерство Charles Mingus. Звуки, оживающие на этой стильной пластинке, открывают двери в мир страсти и экспрессии, характерных для джазовой музыки. Погружаясь в звуки каждой композиции, вы почувствуете, как музыка наполнит ваше сердце теплом и вдохновением. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Charles Mingus / Blues &amp;amp;amp; Roots и погрузиться в уникальное звучание, которое оставит незабываемые впечатления. Ощутите всю глубину и разнообразие джазовой музыки, благодаря этому высококачественному изданию.
Charles Mingus - Blues & Roots (Analogue) (0753088014376) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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