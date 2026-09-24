Top.Mail.Ru
Eric Dolphy - Outward Bound (Analogue) (0753088823633) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Eric Dolphy - Outward Bound (Analogue) (0753088823633) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Eric Dolphy - Outward Bound (Analogue) (0753088823633) виниловая пластинка - фото 1
Eric Dolphy - Outward Bound (Analogue) (0753088823633) виниловая пластинка - фото 2
Eric Dolphy - Outward Bound (Analogue) (0753088823633) виниловая пластинка - фото 3
Eric Dolphy - Outward Bound (Analogue) (0753088823633) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eric Dolphy Quintet
Альбом (сингл)
Outward Bound
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eric Dolphy - Outward Bound (Analogue) (0753088823633) виниловая пластинка - фото 1
  • Eric Dolphy - Outward Bound (Analogue) (0753088823633) виниловая пластинка - фото 2
  • Eric Dolphy - Outward Bound (Analogue) (0753088823633) виниловая пластинка - фото 3
  • Eric Dolphy - Outward Bound (Analogue) (0753088823633) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667192
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Eric Dolphy - Outward Bound (Analogue) (0753088823633) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088823633]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eric Dolphy Quintet
Альбом (сингл)
Outward Bound
Жанр
Jazz
Трек-лист
G. W., Green Dolphin Street, Les, 245, Glad To Be Unhappy, Miss Toni
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Stereo Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eric Dolphy - Outward Bound (Analogue) (0753088823633) виниловая пластинка

Эрика Долфи иногда описывают как бунтаря, но в Outward Bound он не свергал своего кумира Чарли Паркера, он основывался на наследии Берда. Музыкальное мастерство Долфи было столь глубоким, его воображение столь свободным, что он очаровал таких первопроходцев, как Джон Колтрейн и Чарльз Мингус. Работая в этой коллекции вместе с блестящим трубачом Фредди Хаббардом и потрясающей ритм-секцией, Долфи находится на пике энергии и креативности на альт-саксофоне, бас-кларнете и флейте. Он и Хаббард работают с сопереживанием, напоминающим молодых Паркера и Диззи Гиллеспи. Пианист Джеки Байярд, басист Джордж Такер и барабанщик Рой Хейнс были идеальными аккомпаниаторами и соучастниками в этой широко влиятельной работе.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Eric Dolphy - Outward Bound (Analogue) (0753088823633) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088823633]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eric Dolphy Quintet
Альбом (сингл)
Outward Bound
Жанр
Jazz
Трек-лист
G. W., Green Dolphin Street, Les, 245, Glad To Be Unhappy, Miss Toni
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Prestige Stereo Series
Страна производитель
США
Описание
Эрика Долфи иногда описывают как бунтаря, но в Outward Bound он не свергал своего кумира Чарли Паркера, он основывался на наследии Берда. Музыкальное мастерство Долфи было столь глубоким, его воображение столь свободным, что он очаровал таких первопроходцев, как Джон Колтрейн и Чарльз Мингус. Работая в этой коллекции вместе с блестящим трубачом Фредди Хаббардом и потрясающей ритм-секцией, Долфи находится на пике энергии и креативности на альт-саксофоне, бас-кларнете и флейте. Он и Хаббард работают с сопереживанием, напоминающим молодых Паркера и Диззи Гиллеспи. Пианист Джеки Байярд, басист Джордж Такер и барабанщик Рой Хейнс были идеальными аккомпаниаторами и соучастниками в этой широко влиятельной работе.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eric Dolphy - Outward Bound (Analogue) (0753088823633) виниловая пластинка – стоимость товара 7100 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...