Top.Mail.Ru
5400863142933, Deus, Following Sea виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

5400863142933, Deus, Following Sea виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
5400863142933, Deus, Following Sea виниловая пластинка - фото 1
5400863142933, Deus, Following Sea виниловая пластинка - фото 2
5400863142933, Deus, Following Sea виниловая пластинка - фото 3
5400863142933, Deus, Following Sea виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Deus
Альбом (сингл)
Following Sea
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 5400863142933, Deus, Following Sea виниловая пластинка - фото 1
  • 5400863142933, Deus, Following Sea виниловая пластинка - фото 2
  • 5400863142933, Deus, Following Sea виниловая пластинка - фото 3
  • 5400863142933, Deus, Following Sea виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667186
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863142933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Deus
Альбом (сингл)
Following Sea
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Quatre Mains, Sirens, Hidden Wounds, Girls Keep Drinking, Nothings, The Soft Fall, Crazy About You, The Give Up Gene, Fire Up the Google Beast Algorithm, One Thing About Waves
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
[PIAS] 40
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5400863142933, Deus, Following Sea виниловая пластинка

Following Sea - седьмой альбом бельгийской рок-группы dEUS 2012 года наконец-то снова на виниле!

Отзывы о товаре 5400863142933, Deus, Following Sea виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Pias
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pias
Barcode
[5400863142933]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Deus
Альбом (сингл)
Following Sea
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Quatre Mains, Sirens, Hidden Wounds, Girls Keep Drinking, Nothings, The Soft Fall, Crazy About You, The Give Up Gene, Fire Up the Google Beast Algorithm, One Thing About Waves
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
[PIAS] 40
Страна производитель
Бельгия
Описание
Following Sea - седьмой альбом бельгийской рок-группы dEUS 2012 года наконец-то снова на виниле!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5400863142933, Deus, Following Sea виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...