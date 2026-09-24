Miles Davis - Steamin’ (Analogue) (0753088720031) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Steamin’
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб.
В наличии
Код товара: 667180
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088720031]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Steamin’
Трек-лист
Surrey With the Fringe on Top, Salt Peanuts, Something I Dreamed Last Night, Diane, Well You Neednt, When I Fall In Love
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Miles Davis - Steamin’ (Analogue) (0753088720031) виниловая пластинка
Погрузитесь в мир джаза с великолепной виниловой пластинкой Steamin от легендарного Майлза Дэвиса. Этот альбом представляет собой настоящее произведение искусства, наполненное уникальной музыкой и талантом великого музыканта. Если вы цените музыкальное наследие и хотите ощутить истинное волшебство звука, не упустите шанс купить виниловую пластинку Miles Davis / Steamin’ (1LP) и погрузиться в удивительные мелодии этого великого артиста.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088720031]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Steamin’
Трек-лист
Surrey With the Fringe on Top, Salt Peanuts, Something I Dreamed Last Night, Diane, Well You Neednt, When I Fall In Love
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Погрузитесь в мир джаза с великолепной виниловой пластинкой Steamin от легендарного Майлза Дэвиса. Этот альбом представляет собой настоящее произведение искусства, наполненное уникальной музыкой и талантом великого музыканта. Если вы цените музыкальное наследие и хотите ощутить истинное волшебство звука, не упустите шанс купить виниловую пластинку Miles Davis / Steamin’ (1LP) и погрузиться в удивительные мелодии этого великого артиста.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Miles Davis - Steamin’ (Analogue) (0753088720031) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7100 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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