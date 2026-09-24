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The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка

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The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка - фото 1
The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка - фото 2
The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка - фото 3
The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка - фото 4
The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка - фото 5
The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка - фото 6
The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка - фото 7
The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка - фото 8
The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка - фото 9
The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка - фото 10
The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Cult
Альбом (сингл)
Electric
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка - фото 1
  • The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка - фото 2
  • The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка - фото 3
  • The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка - фото 4
  • The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка - фото 5
  • The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка - фото 6
  • The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка - фото 7
  • The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка - фото 8
  • The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка - фото 9
  • The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка - фото 10
  • The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667171
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618229818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Cult
Альбом (сингл)
Electric
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Wild Flower, Peace Dog, Lil' Devil, Aphrodisiac Jacket, Electric Ocean, Bad Fun, King Contrary Man, Love Removal Machine, Wild, Outlaw, Memphis Hip Shake
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка

Очаруйтесь потрясающим звучанием и атмосферой ностальгии с виниловой пластинкой "The Cult / Electric (1LP)". Этот альбом предлагает вам смесь энергичных мелодий, ярких гитарных партий и ярких вокальных исполнений, которые сделают ваше прослушивание незабываемым. Каждый трек на этой пластинке перенесет вас в эпоху альтернативного рока, наполненную креативностью и силой музыкальных идей. "Electric" - это истинное произведение искусства, которое заставит вас снова и снова возвращаться к его звучанию. Не упустите возможность купить виниловую пластинку The Cult / Electric (1LP) и окунуться в мир музыкальных открытий и эмоций. Этот альбом станет надежным спутником для ценителей качественной музыки и тех, кто ищет истинное искусство в звуке.

Отзывы о товаре The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618229818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Cult
Альбом (сингл)
Electric
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Wild Flower, Peace Dog, Lil' Devil, Aphrodisiac Jacket, Electric Ocean, Bad Fun, King Contrary Man, Love Removal Machine, Wild, Outlaw, Memphis Hip Shake
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Очаруйтесь потрясающим звучанием и атмосферой ностальгии с виниловой пластинкой "The Cult / Electric (1LP)". Этот альбом предлагает вам смесь энергичных мелодий, ярких гитарных партий и ярких вокальных исполнений, которые сделают ваше прослушивание незабываемым. Каждый трек на этой пластинке перенесет вас в эпоху альтернативного рока, наполненную креативностью и силой музыкальных идей. "Electric" - это истинное произведение искусства, которое заставит вас снова и снова возвращаться к его звучанию. Не упустите возможность купить виниловую пластинку The Cult / Electric (1LP) и окунуться в мир музыкальных открытий и эмоций. Этот альбом станет надежным спутником для ценителей качественной музыки и тех, кто ищет истинное искусство в звуке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Cult - Electric (0607618229818) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3800 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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