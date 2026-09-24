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8719039005727, Callas, Maria, Puccini: La Boheme виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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8719039005727, Callas, Maria, Puccini: La Boheme виниловая пластинка

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8719039005727, Callas, Maria, Puccini: La Boheme виниловая пластинка - фото 1
8719039005727, Callas, Maria, Puccini: La Boheme виниловая пластинка - фото 2
8719039005727, Callas, Maria, Puccini: La Boheme виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Puccini: La Boheme
Жанр
романс
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 8719039005727, Callas, Maria, Puccini: La Boheme виниловая пластинка - фото 1
  • 8719039005727, Callas, Maria, Puccini: La Boheme виниловая пластинка - фото 2
  • 8719039005727, Callas, Maria, Puccini: La Boheme виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667143
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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8719039005727, Callas, Maria, Puccini: La Boheme виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039005727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Puccini: La Boheme
Жанр
романс
Трек-лист
Act I, Part 1, Act 1, Conclusion
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8719039005727, Callas, Maria, Puccini: La Boheme виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Act I, Part 1, Act 1, Conclusion

Отзывы о товаре 8719039005727, Callas, Maria, Puccini: La Boheme виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8719039005727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Puccini: La Boheme
Жанр
романс
Трек-лист
Act I, Part 1, Act 1, Conclusion
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Act I, Part 1, Act 1, Conclusion
Самовывоз
Доставка
Отзывы


8719039005727, Callas, Maria, Puccini: La Boheme виниловая пластинка - стоимость товара 4400 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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