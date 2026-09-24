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Beach House - Teen Dream (0602527297163) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Beach House - Teen Dream (0602527297163) виниловая пластинка

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Beach House - Teen Dream (0602527297163) виниловая пластинка - фото 1
Beach House - Teen Dream (0602527297163) виниловая пластинка - фото 2
Beach House - Teen Dream (0602527297163) виниловая пластинка - фото 3
Beach House - Teen Dream (0602527297163) виниловая пластинка - фото 4
Beach House - Teen Dream (0602527297163) виниловая пластинка - фото 5
Beach House - Teen Dream (0602527297163) виниловая пластинка - фото 6
Beach House - Teen Dream (0602527297163) виниловая пластинка - фото 7
Beach House - Teen Dream (0602527297163) виниловая пластинка - фото 8
Beach House - Teen Dream (0602527297163) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Teen Dream
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beach House - Teen Dream (0602527297163) виниловая пластинка - фото 1
  • Beach House - Teen Dream (0602527297163) виниловая пластинка - фото 2
  • Beach House - Teen Dream (0602527297163) виниловая пластинка - фото 3
  • Beach House - Teen Dream (0602527297163) виниловая пластинка - фото 4
  • Beach House - Teen Dream (0602527297163) виниловая пластинка - фото 5
  • Beach House - Teen Dream (0602527297163) виниловая пластинка - фото 6
  • Beach House - Teen Dream (0602527297163) виниловая пластинка - фото 7
  • Beach House - Teen Dream (0602527297163) виниловая пластинка - фото 8
  • Beach House - Teen Dream (0602527297163) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667102
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Beach House - Teen Dream (0602527297163) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BELLA UNION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[0602527297163]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Teen Dream
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Zebra, Silver Soul, Norway, Walk In The Park, 3: AM, Lover Of Mine, Better Times, 10 Mile Stereo, Real Love, Take Care
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beach House - Teen Dream (0602527297163) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Beach House / Teen Dream (1LP) - это незабываемый шанс окунуться в атмосферу музыкальных волн и погрузиться в мир звуков и эмоций группы Beach House. Альбом Teen Dream - это настоящий шедевр, воплощающий в себе гармонию, меланхолию и неповторимую эстетику Beach House. Каждая композиция переносит вас в иное измерение, пробуждая глубокие чувства и нежность. Виниловая пластинка Beach House / Teen Dream (1LP) позволяет полностью раскрыть потенциал этого исключительного альбома. аналоговое звучание с теплотой винила погружает в музыку до самых глубин души и создает неповторимую атмосферу прослушивания. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Beach House / Teen Dream (1LP) и ощутить всю прелесть и качество музыки этой уникальной группы в коллекционном издании.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Beach House - Teen Dream (0602527297163) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BELLA UNION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[0602527297163]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Teen Dream
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Zebra, Silver Soul, Norway, Walk In The Park, 3: AM, Lover Of Mine, Better Times, 10 Mile Stereo, Real Love, Take Care
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Купить виниловую пластинку Beach House / Teen Dream (1LP) - это незабываемый шанс окунуться в атмосферу музыкальных волн и погрузиться в мир звуков и эмоций группы Beach House. Альбом Teen Dream - это настоящий шедевр, воплощающий в себе гармонию, меланхолию и неповторимую эстетику Beach House. Каждая композиция переносит вас в иное измерение, пробуждая глубокие чувства и нежность. Виниловая пластинка Beach House / Teen Dream (1LP) позволяет полностью раскрыть потенциал этого исключительного альбома. аналоговое звучание с теплотой винила погружает в музыку до самых глубин души и создает неповторимую атмосферу прослушивания. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Beach House / Teen Dream (1LP) и ощутить всю прелесть и качество музыки этой уникальной группы в коллекционном издании.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beach House - Teen Dream (0602527297163) виниловая пластинка - стоимость товара 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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