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Корпус HAFF Rush mATX без БП Black купить с доставкой в Москве
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Корпус HAFF Rush mATX без БП Black

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Корпус HAFF Rush mATX без БП Black - фото 3
Корпус HAFF Rush mATX без БП Black - фото 4
Корпус HAFF Rush mATX без БП Black - фото 5
Корпус HAFF Rush mATX без БП Black - фото 6
Корпус HAFF Rush mATX без БП Black - фото 7
Корпус HAFF Rush mATX без БП Black - фото 8
Корпус HAFF Rush mATX без БП Black - фото 9
Корпус HAFF Rush mATX без БП Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус HAFF Rush mATX без БП Black - фото 1
  • Корпус HAFF Rush mATX без БП Black - фото 2
  • Корпус HAFF Rush mATX без БП Black - фото 3
  • Корпус HAFF Rush mATX без БП Black - фото 4
  • Корпус HAFF Rush mATX без БП Black - фото 5
  • Корпус HAFF Rush mATX без БП Black - фото 6
  • Корпус HAFF Rush mATX без БП Black - фото 7
  • Корпус HAFF Rush mATX без БП Black - фото 8
  • Корпус HAFF Rush mATX без БП Black - фото 9
  • Корпус HAFF Rush mATX без БП Black - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
4 030 руб.  5 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667018
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Характеристики

Бренд
HAFF
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205х425х385 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
жидкостное охлаждение спереди - 120/140/240/280 мм, сверху - 120/240 мм, сзади -120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с)
Расположение блока питания
нижнее
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х22
Вес, кг.
5.5

Описание товара Корпус HAFF Rush mATX без БП Black

Корпус HAFF – это идеальное решение для создания стильного и функционального компьютера. Этот корпус относится к типоразмеру Mini-Tower, что делает его компактным, но при этом не менее мощным. Изготовленный из пластика, стекла и металла, он отличается высокой качественностью материалов и современным дизайном. Черный цвет корпуса придаёт ему элегантность и универсальность, сочетающуюся с большинством интерьерных решений. Одной из ярких особенностей корпуса HAFF является наличие RGB подсветки, которая позволит вам создать уникальную атмосферу и подчеркнуть индивидуальность вашей сборки. Боковая стенка корпуса оснащена окном, выполненным из закаленного стекла, которое предоставляет великолепный обзор на внутренние компоненты вашего ПК. Корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX и mATX, что обеспечивает большую вариативность при выборе комплектующих. Внутри вы сможете разместить видеокарту длиной до 330 мм и процессорный кулер высотой до 160 мм. Для хранения данных предусмотрены 4 внутренних отсека для дисков 2,5" и 2 отсека для дисков 3,5". Четыре встроенных вентилятора размером 120 мм обеспечивают отличную циркуляцию воздуха, поддерживая оптимальную температуру всех компонентов даже при высоких нагрузках. Блок питания крепится в нижней части корпуса, что улучшает его стабильность и облегчает организацию кабелей. Вес корпуса составляет всего 4,5 кг, что делает его достаточно легким и удобным для транспортировки. Корпус HAFF – это великолепный выбор для тех, кто ценит стиль, функциональность и надежность в компактном форм-факторе.

Отзывы о товаре Корпус HAFF Rush mATX без БП Black




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Характеристики
Бренд
HAFF
Тип товара
Комплектующие
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
205х425х385 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
330
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
жидкостное охлаждение спереди - 120/140/240/280 мм, сверху - 120/240 мм, сзади -120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
RGB
Разъемы на передней панели
USB 2.0 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с)
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус HAFF – это идеальное решение для создания стильного и функционального компьютера. Этот корпус относится к типоразмеру Mini-Tower, что делает его компактным, но при этом не менее мощным. Изготовленный из пластика, стекла и металла, он отличается высокой качественностью материалов и современным дизайном. Черный цвет корпуса придаёт ему элегантность и универсальность, сочетающуюся с большинством интерьерных решений. Одной из ярких особенностей корпуса HAFF является наличие RGB подсветки, которая позволит вам создать уникальную атмосферу и подчеркнуть индивидуальность вашей сборки. Боковая стенка корпуса оснащена окном, выполненным из закаленного стекла, которое предоставляет великолепный обзор на внутренние компоненты вашего ПК. Корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX и mATX, что обеспечивает большую вариативность при выборе комплектующих. Внутри вы сможете разместить видеокарту длиной до 330 мм и процессорный кулер высотой до 160 мм. Для хранения данных предусмотрены 4 внутренних отсека для дисков 2,5" и 2 отсека для дисков 3,5". Четыре встроенных вентилятора размером 120 мм обеспечивают отличную циркуляцию воздуха, поддерживая оптимальную температуру всех компонентов даже при высоких нагрузках. Блок питания крепится в нижней части корпуса, что улучшает его стабильность и облегчает организацию кабелей. Вес корпуса составляет всего 4,5 кг, что делает его достаточно легким и удобным для транспортировки. Корпус HAFF – это великолепный выбор для тех, кто ценит стиль, функциональность и надежность в компактном форм-факторе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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