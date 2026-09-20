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ИБП PowerMan Back Pro 2000 (6120041) купить с доставкой в Москве
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ИБП PowerMan Back Pro 2000 (6120041)

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ИБП PowerMan Back Pro 2000 (6120041) - фото 1
ИБП PowerMan Back Pro 2000 (6120041) - фото 2
ИБП PowerMan Back Pro 2000 (6120041) - фото 3
ИБП PowerMan Back Pro 2000 (6120041) - фото 4
ИБП PowerMan Back Pro 2000 (6120041) - фото 5
ИБП PowerMan Back Pro 2000 (6120041) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП PowerMan Back Pro 2000 (6120041) - фото 1
  • ИБП PowerMan Back Pro 2000 (6120041) - фото 2
  • ИБП PowerMan Back Pro 2000 (6120041) - фото 3
  • ИБП PowerMan Back Pro 2000 (6120041) - фото 4
  • ИБП PowerMan Back Pro 2000 (6120041) - фото 5
  • ИБП PowerMan Back Pro 2000 (6120041) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666904
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х14х10
Вес, кг.
11.9

Описание товара ИБП PowerMan Back Pro 2000 (6120041)

Источники бесперебойного питания POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от сбоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower предназначен для обеспечения стабильной работы ваших устройств даже в условиях нестабильного напряжения. С активной мощностью 1200 Вт и полной мощностью 2000 В·А, данный ИБП подходит для различных применений, обеспечивая необходимую энергоемкость. Он оснащен четырьмя розетками, что позволяет подключать одновременно несколько устройств, а защита телефонной линии и локальной сети помогает уберечь оборудование от скачков напряжения и устранить риск потери данных. Устройство весом 11,2 кг оснащено функцией быстрого переключения на батарею — всего 4 мс, что минимизирует риск простоя техники. В случае отключения электроэнергии ИБП обеспечивает автономную работу в течение 3 минут при полной нагрузке, что достаточно для безопасного завершения работы или включения резервного источника питания. С минимальным входным напряжением 165 В и использованием модифицированной синусоиды в качестве формы выходного напряжения, эта модель ИБП является идеальным выбором для обеспечения постоянной и надежной работы вашего оборудования в домашних и офисных условиях.

Отзывы о товаре ИБП PowerMan Back Pro 2000 (6120041)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
1200
Полная мощность, ВА
2000
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Защита телефонной линии
да
Защита локальной сети
да
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Развернуть
Мин. входное напряжение, В
165
Макс. входное напряжение, В
275
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты ваших электронных устройств от сбоев в электроснабжении. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower предназначен для обеспечения стабильной работы ваших устройств даже в условиях нестабильного напряжения. С активной мощностью 1200 Вт и полной мощностью 2000 В·А, данный ИБП подходит для различных применений, обеспечивая необходимую энергоемкость. Он оснащен четырьмя розетками, что позволяет подключать одновременно несколько устройств, а защита телефонной линии и локальной сети помогает уберечь оборудование от скачков напряжения и устранить риск потери данных. Устройство весом 11,2 кг оснащено функцией быстрого переключения на батарею — всего 4 мс, что минимизирует риск простоя техники. В случае отключения электроэнергии ИБП обеспечивает автономную работу в течение 3 минут при полной нагрузке, что достаточно для безопасного завершения работы или включения резервного источника питания. С минимальным входным напряжением 165 В и использованием модифицированной синусоиды в качестве формы выходного напряжения, эта модель ИБП является идеальным выбором для обеспечения постоянной и надежной работы вашего оборудования в домашних и офисных условиях.
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Отзывы


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