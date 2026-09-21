Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1200VA-1-002 720Вт 1200ВА черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Источник бесперебойного питания ITK Electra EET-1200VA-1-002 720Вт 1200ВА черный
Источники бесперебойного питания ITK представляют собой надежные решения для защиты и обеспечения стабильной работы ваших электронных устройств. Данная модель линейно-интерактивного ИБП обладает мощностью в 1200 ВА при активной мощности в 720 Вт, что делает её идеальной для домашнего и офисного использования. Среди ключевых особенностей данной модели: - Вес: 7,5 кг, что делает устройство достаточно компактным и удобным для размещения в любом помещении. - 8 розеток позволяют подключить сразу несколько устройств, причём все они работают от батареи, обеспечивая безопасность и стабильность питания. - Быстрое время переключения на батарею составляет всего 2 мс, что обеспечивает защиту подключенных устройств от перебоев и скачков напряжения. - Диапазон входного напряжения от 140 В до 290 В позволяет адаптироваться к нестабильной сети передачи электроэнергии. - Защита локальной сети и телефонной линии предотвращает повреждение оборудования из-за перенапряжений и электромагнитных помех. Этот ИБП выполнен в форм-факторе Tower, что позволяет удобно разместить его на рабочем столе или в серверной комнате. Он подходит для однофазной сети и отличается высоким качеством и долговечностью, гарантируемыми брендом ITK.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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