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ИБП PowerMan Back Pro1500 Plus (6120039) купить с доставкой в Москве
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ИБП PowerMan Back Pro1500 Plus (6120039)

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ИБП PowerMan Back Pro1500 Plus (6120039) - фото 1
ИБП PowerMan Back Pro1500 Plus (6120039) - фото 2
ИБП PowerMan Back Pro1500 Plus (6120039) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Время работы при полной нагрузке
3
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
  • ИБП PowerMan Back Pro1500 Plus (6120039) - фото 1
  • ИБП PowerMan Back Pro1500 Plus (6120039) - фото 2
  • ИБП PowerMan Back Pro1500 Plus (6120039) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666902
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Характеристики

Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
300
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х28х22
Вес, кг.
11.05

Описание товара ИБП PowerMan Back Pro1500 Plus (6120039)

Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от сбоев в электросети. Данная модель сочетает в себе передовые технологии и высокую эффективность для обеспечения непрерывной работы ваших устройств. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower идеально подходит для использования как в офисе, так и в домашних условиях. Благодаря активной мощности в 900 Вт и полной мощности 1500 В·А, он способен поддерживать работу электронных устройств даже при перегрузках или перебоях электричества. ИБП оснащен четырьмя розетками типа EURO (CEE 7), что позволяет подключить несколько приборов одновременно. Используемая технология модифицированной синусоиды обеспечивает стабильное и надежное питание, а время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает практически мгновенную реакцию на изменения в электросети. Благодаря свинцово-кислотной батарее, устройство способно обеспечить до 3 минут работы при полной нагрузке, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Широкий диапазон входного напряжения от 145 В до 300 В позволяет использовать этот ИБП в условиях нестабильной электросети. ИБП POWERMAN станет вашим надежным помощником в обеспечении безопасности подключенного оборудования, защищая его от любых перебоев и всплесков напряжения.

Отзывы о товаре ИБП PowerMan Back Pro1500 Plus (6120039)




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Характеристики
Бренд
POWERMAN
Тип товара
ИБП
Форм-фактор
Tower
Топология
линейно-интерактивный
Активная мощность, Вт
900
Полная мощность, ВА
1500
Количество фаз
1
Тип формы напряжения
модифицированная синусоида
Время переключения на батарею, мс
4
Время работы при полной нагрузке
3
Мин. входное напряжение, В
145
Макс. входное напряжение, В
300
Развернуть
Тип батареи
свинцово-кислотный
Тип розеток
EURO (CEE 7)
Общее количество розеток
4
Страна производитель
Китай
Описание
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от сбоев в электросети. Данная модель сочетает в себе передовые технологии и высокую эффективность для обеспечения непрерывной работы ваших устройств. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower идеально подходит для использования как в офисе, так и в домашних условиях. Благодаря активной мощности в 900 Вт и полной мощности 1500 В·А, он способен поддерживать работу электронных устройств даже при перегрузках или перебоях электричества. ИБП оснащен четырьмя розетками типа EURO (CEE 7), что позволяет подключить несколько приборов одновременно. Используемая технология модифицированной синусоиды обеспечивает стабильное и надежное питание, а время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает практически мгновенную реакцию на изменения в электросети. Благодаря свинцово-кислотной батарее, устройство способно обеспечить до 3 минут работы при полной нагрузке, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Широкий диапазон входного напряжения от 145 В до 300 В позволяет использовать этот ИБП в условиях нестабильной электросети. ИБП POWERMAN станет вашим надежным помощником в обеспечении безопасности подключенного оборудования, защищая его от любых перебоев и всплесков напряжения.
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Отзывы


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