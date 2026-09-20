ИБП PowerMan Back Pro1500 Plus (6120039)
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Характеристики
Описание товара ИБП PowerMan Back Pro1500 Plus (6120039)
Источники бесперебойного питания (ИБП) POWERMAN представляют собой надежное решение для защиты вашей электроники от сбоев в электросети. Данная модель сочетает в себе передовые технологии и высокую эффективность для обеспечения непрерывной работы ваших устройств. Этот линейно-интерактивный ИБП с форм-фактором Tower идеально подходит для использования как в офисе, так и в домашних условиях. Благодаря активной мощности в 900 Вт и полной мощности 1500 В·А, он способен поддерживать работу электронных устройств даже при перегрузках или перебоях электричества. ИБП оснащен четырьмя розетками типа EURO (CEE 7), что позволяет подключить несколько приборов одновременно. Используемая технология модифицированной синусоиды обеспечивает стабильное и надежное питание, а время переключения на батарею составляет всего 4 мс, что обеспечивает практически мгновенную реакцию на изменения в электросети. Благодаря свинцово-кислотной батарее, устройство способно обеспечить до 3 минут работы при полной нагрузке, что достаточно для безопасного завершения работы и сохранения данных. Широкий диапазон входного напряжения от 145 В до 300 В позволяет использовать этот ИБП в условиях нестабильной электросети. ИБП POWERMAN станет вашим надежным помощником в обеспечении безопасности подключенного оборудования, защищая его от любых перебоев и всплесков напряжения.
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Теги товара: линейно-интерактивные
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Теги товара: линейно-интерактивные
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