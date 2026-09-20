Наушники JBL Tune 280 TWS NC2 черные
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 666455
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
14х8х3
Вес, г.
100
Описание товара Наушники JBL Tune 280 TWS NC2 черные
Наушники TWS BL Т280 NC2 с закрытой акустикой выдают чистый и громкий звук на всех диапазонах. Силиконовые амбушюры плотно прилегают к ушным раковинам и не причиняют неудобств при долгом ношении. Встроенный микрофон позволяет отвечать на звонки. Аккумулятора наушников хватает на 10 ч работы или 40 ч с подзарядкой от зарядного кейса.
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Наушники TWS BL Т280 NC2 с закрытой акустикой выдают чистый и громкий звук на всех диапазонах. Силиконовые амбушюры плотно прилегают к ушным раковинам и не причиняют неудобств при долгом ношении. Встроенный микрофон позволяет отвечать на звонки. Аккумулятора наушников хватает на 10 ч работы или 40 ч с подзарядкой от зарядного кейса.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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