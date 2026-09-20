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Наушники JBL Tune 280 TWS NC2 серебро купить с доставкой в Москве
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Наушники JBL Tune 280 TWS NC2 серебро

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Наушники JBL Tune 280 TWS NC2 серебро
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666454
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
185

Описание товара Наушники JBL Tune 280 TWS NC2 серебро

Наушники TWS BL Т280 NC2 с закрытой акустикой выдают чистый и громкий звук на всех диапазонах. Силиконовые амбушюры плотно прилегают к ушным раковинам и не причиняют неудобств при долгом ношении. Встроенный микрофон позволяет отвечать на звонки. Аккумулятора наушников хватает на 10 ч работы или 40 ч с подзарядкой от зарядного кейса.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 280 TWS NC2 серебро




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Описание
Наушники TWS BL Т280 NC2 с закрытой акустикой выдают чистый и громкий звук на всех диапазонах. Силиконовые амбушюры плотно прилегают к ушным раковинам и не причиняют неудобств при долгом ношении. Встроенный микрофон позволяет отвечать на звонки. Аккумулятора наушников хватает на 10 ч работы или 40 ч с подзарядкой от зарядного кейса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Tune 280 TWS NC2 серебро - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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