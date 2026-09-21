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Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz купить с доставкой в Москве
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Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz

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Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz - фото 1
Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz - фото 2
Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz - фото 3
Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz - фото 4
Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz - фото 5
Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz - фото 6
Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz - фото 7
Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz - фото 8
Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz - фото 9
Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz - фото 10
Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz - фото 11
Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz - фото 1
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz - фото 2
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz - фото 3
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz - фото 4
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz - фото 5
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz - фото 6
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz - фото 7
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz - фото 8
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz - фото 9
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz - фото 10
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz - фото 11
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704324
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
документация
Цвет
розовый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х11
Вес, г.
700

Описание товара Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz

Создайте свой самый милый образ для трансляций, став неотразимым котенком с гарнитурой Razer Kraken Kitty V2. Выделяйтесь и привлекайте внимание своими уникальными кошачьими ушками с подсветкой Razer Chroma RGB, пока вы играете на публику, используя реагирующую на события трансляции подсветку и микрофон с кристально чистым звуком. Не просто хорошо выглядят, но и ощущаются хорошо. Плотные и удобные амбушюры гарнитуры позволяют слушать музыку часами, не чувствуя усталости, а отличная шумоизоляция позволяет играть с непрерывным погружением.

Отзывы о товаре Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
документация
Цвет
розовый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Создайте свой самый милый образ для трансляций, став неотразимым котенком с гарнитурой Razer Kraken Kitty V2. Выделяйтесь и привлекайте внимание своими уникальными кошачьими ушками с подсветкой Razer Chroma RGB, пока вы играете на публику, используя реагирующую на события трансляции подсветку и микрофон с кристально чистым звуком. Не просто хорошо выглядят, но и ощущаются хорошо. Плотные и удобные амбушюры гарнитуры позволяют слушать музыку часами, не чувствуя усталости, а отличная шумоизоляция позволяет играть с непрерывным погружением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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