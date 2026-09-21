Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704324
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
документация
Цвет
розовый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х11
Вес, г.
700
Описание товара Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz
Создайте свой самый милый образ для трансляций, став неотразимым котенком с гарнитурой Razer Kraken Kitty V2. Выделяйтесь и привлекайте внимание своими уникальными кошачьими ушками с подсветкой Razer Chroma RGB, пока вы играете на публику, используя реагирующую на события трансляции подсветку и микрофон с кристально чистым звуком. Не просто хорошо выглядят, но и ощущаются хорошо. Плотные и удобные амбушюры гарнитуры позволяют слушать музыку часами, не чувствуя усталости, а отличная шумоизоляция позволяет играть с непрерывным погружением.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Для геймеров
да
Комплектация
документация
Цвет
розовый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
2
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Развернуть
Система активного шумоподавления
нет
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Создайте свой самый милый образ для трансляций, став неотразимым котенком с гарнитурой Razer Kraken Kitty V2. Выделяйтесь и привлекайте внимание своими уникальными кошачьими ушками с подсветкой Razer Chroma RGB, пока вы играете на публику, используя реагирующую на события трансляции подсветку и микрофон с кристально чистым звуком. Не просто хорошо выглядят, но и ощущаются хорошо. Плотные и удобные амбушюры гарнитуры позволяют слушать музыку часами, не чувствуя усталости, а отличная шумоизоляция позволяет играть с непрерывным погружением.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Razer Kraken Kitty V2 (RZ04-04730200-R3M1) Quartz - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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