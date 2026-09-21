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Наушники Razer Kraken Kitty V2 BT (RZ04-04860600-R3M1) White купить с доставкой в Москве
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Наушники Razer Kraken Kitty V2 BT (RZ04-04860600-R3M1) White

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Наушники Razer Kraken Kitty V2 BT (RZ04-04860600-R3M1) White - фото 1
Наушники Razer Kraken Kitty V2 BT (RZ04-04860600-R3M1) White - фото 2
Наушники Razer Kraken Kitty V2 BT (RZ04-04860600-R3M1) White - фото 3
Наушники Razer Kraken Kitty V2 BT (RZ04-04860600-R3M1) White - фото 4
Наушники Razer Kraken Kitty V2 BT (RZ04-04860600-R3M1) White - фото 5
Наушники Razer Kraken Kitty V2 BT (RZ04-04860600-R3M1) White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 BT (RZ04-04860600-R3M1) White - фото 1
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 BT (RZ04-04860600-R3M1) White - фото 2
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 BT (RZ04-04860600-R3M1) White - фото 3
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 BT (RZ04-04860600-R3M1) White - фото 4
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 BT (RZ04-04860600-R3M1) White - фото 5
  • Наушники Razer Kraken Kitty V2 BT (RZ04-04860600-R3M1) White - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704321
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
документация, кабель USB Type-A - USB Type-C
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Время работы на одном заряде
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х11
Вес, г.
500

Описание товара Наушники Razer Kraken Kitty V2 BT (RZ04-04860600-R3M1) White

Пустите в бой свой сногсшибательный кошачий стиль с Razer Kraken Kitty V2 BT — беспроводной Bluetooth-гарнитурой для игр и IRLтрансляций. Оснащенная подсветкой Razer Chroma RGB, эта гарнитура позволит вам выразить свою уникальность и перенести свои увлечения на более высокий уровень благодаря полному комплекту обновленных возможностей. Обладая доступом к 16,8 миллионам цветов и бесчисленным эффектам, настройте подсветку гарнитуры на свой вкус и выберите стиль, который подчеркнет вашу уникальную индивидуальность. Наслаждайтесь плавным звуком без заиканий, идеально подходящим для долгих часов игр или потоковой передачи IRL. Включите игровой режим для более быстрого отклика беспроводной сети, когда вам нужно серьезно сыграть в любимую соревновательную игру.

Отзывы о товаре Наушники Razer Kraken Kitty V2 BT (RZ04-04860600-R3M1) White




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
документация, кабель USB Type-A - USB Type-C
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Время работы на одном заряде
40
Страна производитель
Китай
Описание
Пустите в бой свой сногсшибательный кошачий стиль с Razer Kraken Kitty V2 BT — беспроводной Bluetooth-гарнитурой для игр и IRLтрансляций. Оснащенная подсветкой Razer Chroma RGB, эта гарнитура позволит вам выразить свою уникальность и перенести свои увлечения на более высокий уровень благодаря полному комплекту обновленных возможностей. Обладая доступом к 16,8 миллионам цветов и бесчисленным эффектам, настройте подсветку гарнитуры на свой вкус и выберите стиль, который подчеркнет вашу уникальную индивидуальность. Наслаждайтесь плавным звуком без заиканий, идеально подходящим для долгих часов игр или потоковой передачи IRL. Включите игровой режим для более быстрого отклика беспроводной сети, когда вам нужно серьезно сыграть в любимую соревновательную игру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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