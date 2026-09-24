Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200A(B) (2.8MM)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665664
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
300
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200A(B) (2.8MM)
2 Мп (1920?1080) аналоговая камера HiWatch DS-T200A (2.8 мм) передает 2-мегапиксельный видеосигнал форматов HD-CVI, HD-TVI и AHD на расстояние до 500 м. Поддерживает традиционный аналоговый формат CVBS и технологию AoC (трансляция аудио по коаксиальному кабелю).
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Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP66
Развернуть
Поддержка карт памяти
нет
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Wi-Fi
нет
Страна производитель
Китай
2 Мп (1920?1080) аналоговая камера HiWatch DS-T200A (2.8 мм) передает 2-мегапиксельный видеосигнал форматов HD-CVI, HD-TVI и AHD на расстояние до 500 м. Поддерживает традиционный аналоговый формат CVBS и технологию AoC (трансляция аудио по коаксиальному кабелю).
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T200A(B) (2.8MM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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