Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I203E 2.8 мм белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I203E 2.8 мм белый
Видеокамера HiWatch — это надежное и функциональное решение для уличного видеонаблюдения. Выполненная в стильном белом купольном корпусе, она не только гармонично впишется в любой фасад, но и обеспечит качественный контроль над происходящим. С классом защиты IP67, камера выдерживает любые погодные условия, включая дождь, снег и пыль, что делает ее надежным инструментом для круглогодичного использования. Одной из ключевых особенностей является широкий температурный диапазон работы от -40 до +50 °С, позволяющий эксплуатировать камеру в экстремальных климатических условиях. Устройство оснащено портом RJ-45 с поддержкой питания PoE, что значительно упрощает установку и подключение камеры, минимизируя количество необходимых кабелей. Встроенный микрофон обеспечивает запись звука, что может быть критично для получения полной картины наблюдаемой ситуации. Поддержка карт памяти microSD позволяет локально хранить записанные данные, обеспечивая дополнительную защиту и резервирование. Бренд HiWatch славится своими надежными и высококачественными решениями для видеонаблюдения, и эта модель не является исключением. Она станет отличным выбором для обеспечения безопасности и контроля на улице, благодаря своим выдающимся техническим характеристикам и продуманной конструкции.
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