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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I203E 2.8 мм белый купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I203E 2.8 мм белый

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Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I203E 2.8 мм белый - фото 1
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I203E 2.8 мм белый - фото 2
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I203E 2.8 мм белый - фото 3
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I203E 2.8 мм белый - фото 4
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I203E 2.8 мм белый - фото 5
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I203E 2.8 мм белый - фото 6
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I203E 2.8 мм белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +50 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I203E 2.8 мм белый - фото 1
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I203E 2.8 мм белый - фото 2
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I203E 2.8 мм белый - фото 3
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I203E 2.8 мм белый - фото 4
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I203E 2.8 мм белый - фото 5
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I203E 2.8 мм белый - фото 6
  • Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I203E 2.8 мм белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728454
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -40 до +50 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х14
Вес, г.
550

Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I203E 2.8 мм белый

Видеокамера HiWatch — это надежное и функциональное решение для уличного видеонаблюдения. Выполненная в стильном белом купольном корпусе, она не только гармонично впишется в любой фасад, но и обеспечит качественный контроль над происходящим. С классом защиты IP67, камера выдерживает любые погодные условия, включая дождь, снег и пыль, что делает ее надежным инструментом для круглогодичного использования. Одной из ключевых особенностей является широкий температурный диапазон работы от -40 до +50 °С, позволяющий эксплуатировать камеру в экстремальных климатических условиях. Устройство оснащено портом RJ-45 с поддержкой питания PoE, что значительно упрощает установку и подключение камеры, минимизируя количество необходимых кабелей. Встроенный микрофон обеспечивает запись звука, что может быть критично для получения полной картины наблюдаемой ситуации. Поддержка карт памяти microSD позволяет локально хранить записанные данные, обеспечивая дополнительную защиту и резервирование. Бренд HiWatch славится своими надежными и высококачественными решениями для видеонаблюдения, и эта модель не является исключением. Она станет отличным выбором для обеспечения безопасности и контроля на улице, благодаря своим выдающимся техническим характеристикам и продуманной конструкции.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I203E 2.8 мм белый




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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
2 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
1920x1080 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Рабочая температура
от -40 до +50 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch — это надежное и функциональное решение для уличного видеонаблюдения. Выполненная в стильном белом купольном корпусе, она не только гармонично впишется в любой фасад, но и обеспечит качественный контроль над происходящим. С классом защиты IP67, камера выдерживает любые погодные условия, включая дождь, снег и пыль, что делает ее надежным инструментом для круглогодичного использования. Одной из ключевых особенностей является широкий температурный диапазон работы от -40 до +50 °С, позволяющий эксплуатировать камеру в экстремальных климатических условиях. Устройство оснащено портом RJ-45 с поддержкой питания PoE, что значительно упрощает установку и подключение камеры, минимизируя количество необходимых кабелей. Встроенный микрофон обеспечивает запись звука, что может быть критично для получения полной картины наблюдаемой ситуации. Поддержка карт памяти microSD позволяет локально хранить записанные данные, обеспечивая дополнительную защиту и резервирование. Бренд HiWatch славится своими надежными и высококачественными решениями для видеонаблюдения, и эта модель не является исключением. Она станет отличным выбором для обеспечения безопасности и контроля на улице, благодаря своим выдающимся техническим характеристикам и продуманной конструкции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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