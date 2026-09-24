Seether - Disclaimer (0888072452473) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Seether
Альбом (сингл)
Disclaimer
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665598
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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072452473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Seether
Альбом (сингл)
Disclaimer
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Gasoline, 69 Tea, Fine Again, Needles, Driven Under, Pride, Sympathetic, Your Bore, Fade Away, Pig, Fxxk It, Broken, Gasoline (Live), 69 Tea (Live), Needles (Live), Pride (Live), Driven Under (Live), Your Bore (Live), Pig (Live), Sympathetic (Live), Fine Again (Live), Hang On (Live), Burrito (Live), Fxxk It (Live), Broken (Live), Something In The Way (Live)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Seether - Disclaimer (0888072452473) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gasoline, 69 Tea, Fine Again, Needles, Driven Under, Pride, Sympathetic, Your Bore, Fade Away, Pig, Fxxk It, Broken, Gasoline (Live), 69 Tea (Live), Needles (Live), Pride (Live), Driven Under (Live), Your Bore (Live), Pig (Live), Sympathetic (Live), Fine Again (Live), Hang On (Live), Burrito (Live), Fxxk It (Live), Broken (Live), Something In The Way (Live)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072452473]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Seether
Альбом (сингл)
Disclaimer
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Gasoline, 69 Tea, Fine Again, Needles, Driven Under, Pride, Sympathetic, Your Bore, Fade Away, Pig, Fxxk It, Broken, Gasoline (Live), 69 Tea (Live), Needles (Live), Pride (Live), Driven Under (Live), Your Bore (Live), Pig (Live), Sympathetic (Live), Fine Again (Live), Hang On (Live), Burrito (Live), Fxxk It (Live), Broken (Live), Something In The Way (Live)
Версия издания
лимитированное
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gasoline, 69 Tea, Fine Again, Needles, Driven Under, Pride, Sympathetic, Your Bore, Fade Away, Pig, Fxxk It, Broken, Gasoline (Live), 69 Tea (Live), Needles (Live), Pride (Live), Driven Under (Live), Your Bore (Live), Pig (Live), Sympathetic (Live), Fine Again (Live), Hang On (Live), Burrito (Live), Fxxk It (Live), Broken (Live), Something In The Way (Live)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Seether - Disclaimer (0888072452473) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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