Joel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Joel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка
Виниловые пластинки Blue Note представляют собой высококачественное издание, которое является истинным наслаждением для любителей музыки. Эта стандартная версия весом 180 грамм создана с особым вниманием к деталям, чтобы обеспечить исключительное качество звука. В жанре Acid Jazz вы сможете насладиться сложными музыкальными композициями, которые создают уникальную атмосферу и погружают в мир ритма и мелодии. Тип издания — 12 дюймов, что является классическим форматом для любителей винила. Двойной LP формат позволяет вместить больше музыкального материала для вашего наслаждения. Винил выполнен в черном цвете, что делает его элегантным и традиционным выбором. Сохранность винила и конверта обозначена как Still Sealed (SS), что означает, что пластинка находится в идеальном состоянии и никогда не была вскрыта. Страна производитель — США, что гарантирует высокие стандарты качества. Эта виниловая пластинка от бренда Blue Note станет прекрасным дополнением к вашей коллекции и отличным источником музыкального вдохновения.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Джаз
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