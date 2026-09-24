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Joel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка

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Joel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка - фото 1
Joel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка - фото 2
Joel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка - фото 3
Joel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка - фото 4
Joel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка - фото 5
Joel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка - фото 6
Joel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка - фото 7
Joel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка - фото 8
Joel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joel Ross
Альбом (сингл)
Nublues
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка - фото 1
  • Joel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка - фото 2
  • Joel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка - фото 3
  • Joel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка - фото 4
  • Joel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка - фото 5
  • Joel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка - фото 6
  • Joel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка - фото 7
  • Joel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка - фото 8
  • Joel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665582
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Joel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458376630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joel Ross
Альбом (сингл)
Nublues
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Early, Equinox, Mellowdee, Chant, I Waiting Forx, Bach (God The Father In Eternity), Nublues, Ya Knowx, Evidence, Central Park West
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка

Виниловые пластинки Blue Note представляют собой высококачественное издание, которое является истинным наслаждением для любителей музыки. Эта стандартная версия весом 180 грамм создана с особым вниманием к деталям, чтобы обеспечить исключительное качество звука. В жанре Acid Jazz вы сможете насладиться сложными музыкальными композициями, которые создают уникальную атмосферу и погружают в мир ритма и мелодии. Тип издания — 12 дюймов, что является классическим форматом для любителей винила. Двойной LP формат позволяет вместить больше музыкального материала для вашего наслаждения. Винил выполнен в черном цвете, что делает его элегантным и традиционным выбором. Сохранность винила и конверта обозначена как Still Sealed (SS), что означает, что пластинка находится в идеальном состоянии и никогда не была вскрыта. Страна производитель — США, что гарантирует высокие стандарты качества. Эта виниловая пластинка от бренда Blue Note станет прекрасным дополнением к вашей коллекции и отличным источником музыкального вдохновения.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Joel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458376630]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Joel Ross
Альбом (сингл)
Nublues
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Early, Equinox, Mellowdee, Chant, I Waiting Forx, Bach (God The Father In Eternity), Nublues, Ya Knowx, Evidence, Central Park West
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note
Страна производитель
США
Описание
Виниловые пластинки Blue Note представляют собой высококачественное издание, которое является истинным наслаждением для любителей музыки. Эта стандартная версия весом 180 грамм создана с особым вниманием к деталям, чтобы обеспечить исключительное качество звука. В жанре Acid Jazz вы сможете насладиться сложными музыкальными композициями, которые создают уникальную атмосферу и погружают в мир ритма и мелодии. Тип издания — 12 дюймов, что является классическим форматом для любителей винила. Двойной LP формат позволяет вместить больше музыкального материала для вашего наслаждения. Винил выполнен в черном цвете, что делает его элегантным и традиционным выбором. Сохранность винила и конверта обозначена как Still Sealed (SS), что означает, что пластинка находится в идеальном состоянии и никогда не была вскрыта. Страна производитель — США, что гарантирует высокие стандарты качества. Эта виниловая пластинка от бренда Blue Note станет прекрасным дополнением к вашей коллекции и отличным источником музыкального вдохновения.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joel Ross - Nublues (0602458376630) виниловая пластинка - стоимость товара 7100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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