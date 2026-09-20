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Music Inc. - Music Inc. (Analogue) (5060149622810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Music Inc. - Music Inc. (Analogue) (5060149622810) виниловая пластинка

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Music Inc. - Music Inc. (Analogue) (5060149622810) виниловая пластинка - фото 1
Music Inc. - Music Inc. (Analogue) (5060149622810) виниловая пластинка - фото 2
Music Inc. - Music Inc. (Analogue) (5060149622810) виниловая пластинка - фото 3
Music Inc. - Music Inc. (Analogue) (5060149622810) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Music Inc
Альбом (сингл)
Music Inc
Жанр
Smooth jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Music Inc. - Music Inc. (Analogue) (5060149622810) виниловая пластинка - фото 1
  • Music Inc. - Music Inc. (Analogue) (5060149622810) виниловая пластинка - фото 2
  • Music Inc. - Music Inc. (Analogue) (5060149622810) виниловая пластинка - фото 3
  • Music Inc. - Music Inc. (Analogue) (5060149622810) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665574
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Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Music Inc
Альбом (сингл)
Music Inc
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Ruthies Heart, Brilliant Circles, Abscretions, Household Of Saud, On The Nile, Departure
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Music Inc. - Music Inc. (Analogue) (5060149622810) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир качественной музыки с виниловой пластинкой Music Inc. / Music Inc. (1LP). Этот альбом представляет собой истинное творческое воплощение группы Music Inc., наполненное уникальными звуками и мелодиями. Music Inc. / Music Inc. (1LP) предлагает слушателям насладиться атмосферой искусства и музыкального мастерства. Звуки этой пластинки проникнут в ваши сердца и заставят вас погрузиться в глубокие эмоции и настроение каждой композиции. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Music Inc. / Music Inc. (1LP) и добавить этот музыкальный шедевр в свою коллекцию. Позвольте себе погрузиться в потрясающий мир звуков и мелодий, который подарит вам незабываемые моменты и эстетическое наслаждение.

Отзывы о товаре Music Inc. - Music Inc. (Analogue) (5060149622810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149622810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Music Inc
Альбом (сингл)
Music Inc
Жанр
Smooth jazz
Трек-лист
Ruthies Heart, Brilliant Circles, Abscretions, Household Of Saud, On The Nile, Departure
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Погрузитесь в мир качественной музыки с виниловой пластинкой Music Inc. / Music Inc. (1LP). Этот альбом представляет собой истинное творческое воплощение группы Music Inc., наполненное уникальными звуками и мелодиями. Music Inc. / Music Inc. (1LP) предлагает слушателям насладиться атмосферой искусства и музыкального мастерства. Звуки этой пластинки проникнут в ваши сердца и заставят вас погрузиться в глубокие эмоции и настроение каждой композиции. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Music Inc. / Music Inc. (1LP) и добавить этот музыкальный шедевр в свою коллекцию. Позвольте себе погрузиться в потрясающий мир звуков и мелодий, который подарит вам незабываемые моменты и эстетическое наслаждение.
Самовывоз
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Отзывы


Music Inc. - Music Inc. (Analogue) (5060149622810) виниловая пластинка – стоимость товара 5140 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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