Лаэртский И Карабас - Как Будто Пришли В Гости (4610297802032) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Лаэртский И Карабас
Альбом (сингл)
Как Будто Пришли В Гости
Жанр
Post Punk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб.
В наличии
Код товара: 699154
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4 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SOYUZ MUSIC
Barcode
[4610297802032]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Лаэртский И Карабас
Альбом (сингл)
Как Будто Пришли В Гости
Жанр
Post Punk
Трек-лист
Заклинило, Певица, Вязьма, Мутанты, Система безопасности, Кончилась юность, Эффект присутствия Энтомолог, Канны, На ветках, Воруют, Не было, С внешностью фотомодели, Магазинчик, Струбцина, Спутница жизни, В холле, Эльбрус, Плитспичпром, Парашютист
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Лаэртский И Карабас - Как Будто Пришли В Гости (4610297802032) виниловая пластинка
Это случилось внезапно. Настолько внезапно, что многие вовсе не верят. Но факт остаётся фактом — Маэстро возвращается к музыкальной деятельности!. Запись произведена в тесном сотрудничестве с Карабасом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SOYUZ MUSIC
Barcode
[4610297802032]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Лаэртский И Карабас
Альбом (сингл)
Как Будто Пришли В Гости
Жанр
Post Punk
Трек-лист
Заклинило, Певица, Вязьма, Мутанты, Система безопасности, Кончилась юность, Эффект присутствия Энтомолог, Канны, На ветках, Воруют, Не было, С внешностью фотомодели, Магазинчик, Струбцина, Спутница жизни, В холле, Эльбрус, Плитспичпром, Парашютист
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Это случилось внезапно. Настолько внезапно, что многие вовсе не верят. Но факт остаётся фактом — Маэстро возвращается к музыкальной деятельности!. Запись произведена в тесном сотрудничестве с Карабасом.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Лаэртский И Карабас - Как Будто Пришли В Гости (4610297802032) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4820 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лаэртский И Карабас - Как Будто Пришли В Гости (4610297802032) виниловая пластинка