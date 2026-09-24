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Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка

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Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка - фото 1
Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка - фото 2
Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка - фото 3
Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка - фото 4
Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка - фото 5
Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка - фото 6
Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка - фото 7
Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка - фото 8
Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка - фото 9
Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка - фото 10
Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка - фото 11
Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка - фото 12
Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Real Gone
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка - фото 1
  • Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка - фото 2
  • Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка - фото 3
  • Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка - фото 4
  • Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка - фото 5
  • Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка - фото 6
  • Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка - фото 7
  • Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка - фото 8
  • Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка - фото 9
  • Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка - фото 10
  • Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка - фото 11
  • Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка - фото 12
  • Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665514
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Anti
Barcode
[8714092754810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Real Gone
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Top Of The Hill, Hoist That Rag, Sins Of My Father, Shake It, Don't Go Into The Barn, How's It Gonna End, Metropolitan Glide, Dead And Lovely, Circus, Trampled Rose, Green Grass, Baby Gonna Leave Me, Clang Boom Steam, Make It Rain, Day After Tomorrow, Chick A Boom (Hidden Track)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Top Of The Hill, Hoist That Rag, Sins Of My Father, Shake It, Don't Go Into The Barn, How's It Gonna End, Metropolitan Glide, Dead And Lovely, Circus, Trampled Rose, Green Grass, Baby Gonna Leave Me, Clang Boom Steam, Make It Rain, Day After Tomorrow, Chick A Boom (Hidden Track)

Отзывы о товаре Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Anti-
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Anti
Barcode
[8714092754810]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Real Gone
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Top Of The Hill, Hoist That Rag, Sins Of My Father, Shake It, Don't Go Into The Barn, How's It Gonna End, Metropolitan Glide, Dead And Lovely, Circus, Trampled Rose, Green Grass, Baby Gonna Leave Me, Clang Boom Steam, Make It Rain, Day After Tomorrow, Chick A Boom (Hidden Track)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Top Of The Hill, Hoist That Rag, Sins Of My Father, Shake It, Don't Go Into The Barn, How's It Gonna End, Metropolitan Glide, Dead And Lovely, Circus, Trampled Rose, Green Grass, Baby Gonna Leave Me, Clang Boom Steam, Make It Rain, Day After Tomorrow, Chick A Boom (Hidden Track)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tom Waits - Real Gone (8714092754810) виниловая пластинка - по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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