Ben Webster - Gentle Ben (Analogue) (0753088404573) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб.
В наличии
Код товара: 665513
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 580 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ben Webster - Gentle Ben (Analogue) (0753088404573) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Bens Blues, The Man I Love, My Nephew Bent, How Long Has This Been Going On, Sweet Georgia Brown, Dont Blame Me, Did You Call, Barcelona Shout
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 110 руб.2278 руб. в СплитOST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пл...
-
В наличииЦена 9 110 руб.2278 руб. в СплитTaylor Swift - The Tortured Poets Department (alternative artwor...
-
В наличииЦена 9 110 руб.2278 руб. в СплитReema - One For Sorrow, Two For Joy (Audiophile One-Step Pressin...
-
В наличииЦена 9 110 руб.2278 руб. в СплитBillie Eilish - Hit Me Hard And Soft: The Tour (coloured) (06024...
-
В наличииЦена 9 340 руб.2335 руб. в СплитAlice Cooper - Killer - deluxe (0603497841011) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 9 340 руб.2335 руб. в СплитOST - Crimes Of The Future (Howard Shore) (coloured) (0602445989...
-
В наличииЦена 9 340 руб.2335 руб. в СплитWayne Shorter - Footprints Live! (0602455406590) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 9 340 руб.2335 руб. в СплитSol Invictus - The Cruellest Month (0884388868113) виниловая пла...
-
В наличииЦена 9 350 руб.2338 руб. в СплитRolling Stones, The Licked Live In Nyc (0602445270835) виниловая...
-
В наличииЦена 9 460 руб.2365 руб. в СплитMiles Davis - In Person At The Blackhawk (Analogue) (08562760027...
-
В наличииЦена 9 460 руб.2365 руб. в СплитBarbra Streisand - Live At The Bon Soir '62 (Analogue) (08562760...
-
В наличииЦена 9 570 руб.2393 руб. в СплитThe Rolling Stones - Honk (0602577318825) виниловая пластинка
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Bens Blues, The Man I Love, My Nephew Bent, How Long Has This Been Going On, Sweet Georgia Brown, Dont Blame Me, Did You Call, Barcelona Shout
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ben Webster - Gentle Ben (Analogue) (0753088404573) виниловая пластинка - стоимость товара 9580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ben Webster - Gentle Ben (Analogue) (0753088404573) виниловая пластинка