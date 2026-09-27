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Collection Yann Arthus Bertrand - Yoga (3596974394162) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Collection Yann Arthus Bertrand - Yoga (3596974394162) виниловая пластинка

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3596974394162, Various Artists, Yoga виниловая пластинка - фото 1
3596974394162, Various Artists, Yoga виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Yoga
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 3596974394162, Various Artists, Yoga виниловая пластинка - фото 1
  • 3596974394162, Various Artists, Yoga виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665503
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Collection Yann Arthus Bertrand - Yoga (3596974394162) виниловая пластинка
1 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
3596974394162]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Yoga
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Nicolas Dri - Bulles D'air, Michael Goldberg - Paix Et Libert?, Nicolas Dri - R?verie c?leste, Michael Goldberg - Calligraphie, Nicolas Dri - Le passage des ?toiles, Michael Goldberg - Contemplation Himalayenne, Michael Goldberg - Rivages, Nicolas Dri - Pleine Lune, Nicolas Dri - Vision Positive, Thierry Noritop - R?ves ?toil?s
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Болгария
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Collection Yann Arthus Bertrand - Yoga (3596974394162) виниловая пластинка

Позвольте себе ощутить волну благополучия, открыв для себя новую коллекцию расслабляющей музыки Янна Артюса-Бертрана. Известный во всем мире фотограф Янн Артюс-Бертран прославился своими снимками Земли, видимой с неба, Земли, которую он возвышает и красоту которой он возвращает.

Отзывы о товаре Collection Yann Arthus Bertrand - Yoga (3596974394162) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
3596974394162]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Yoga
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Nicolas Dri - Bulles D'air, Michael Goldberg - Paix Et Libert?, Nicolas Dri - R?verie c?leste, Michael Goldberg - Calligraphie, Nicolas Dri - Le passage des ?toiles, Michael Goldberg - Contemplation Himalayenne, Michael Goldberg - Rivages, Nicolas Dri - Pleine Lune, Nicolas Dri - Vision Positive, Thierry Noritop - R?ves ?toil?s
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Болгария
Описание
Позвольте себе ощутить волну благополучия, открыв для себя новую коллекцию расслабляющей музыки Янна Артюса-Бертрана. Известный во всем мире фотограф Янн Артюс-Бертран прославился своими снимками Земли, видимой с неба, Земли, которую он возвышает и красоту которой он возвращает.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Collection Yann Arthus Bertrand - Yoga (3596974394162) виниловая пластинка - стоимость товара 1300 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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