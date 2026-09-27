3596974394568, Various Artists, Serenity виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yann Arthus Bertrand
Альбом (сингл)
Serenity
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб.
В наличии
Код товара: 665490
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974394568]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yann Arthus Bertrand
Альбом (сингл)
Serenity
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Nicolas Dri - Unit? Naturelle, Micha?«l Goldberg - Lelfe sur la falaise, Nicolas Dri - Atmosph?re bleut?e, Nicolas Dri, Michael Goldberg - Respiration, coeur de la vall?e, Nicolas Dri - Les parfums de la for?t, Nicolas Dri - Sleeping Beauty, Nicolas Dri - Le cycle de la vie, Nicolas Dri - Le jardin deden, Michael Goldberg - La joie de l?veil
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 3596974394568, Various Artists, Serenity виниловая пластинка
Позвольте себе ощутить волну благополучия, открыв для себя новую коллекцию расслабляющей музыки Янна Артюса-Бертрана. Известный во всем мире фотограф Янн Артюс-Бертран прославился своими снимками Земли, видимой с неба, Земли, которую он возвышает и красоту которой он возвращает. Издание на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974394568]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yann Arthus Bertrand
Альбом (сингл)
Serenity
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Nicolas Dri - Unit? Naturelle, Micha?«l Goldberg - Lelfe sur la falaise, Nicolas Dri - Atmosph?re bleut?e, Nicolas Dri, Michael Goldberg - Respiration, coeur de la vall?e, Nicolas Dri - Les parfums de la for?t, Nicolas Dri - Sleeping Beauty, Nicolas Dri - Le cycle de la vie, Nicolas Dri - Le jardin deden, Michael Goldberg - La joie de l?veil
Развернуть
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Позвольте себе ощутить волну благополучия, открыв для себя новую коллекцию расслабляющей музыки Янна Артюса-Бертрана. Известный во всем мире фотограф Янн Артюс-Бертран прославился своими снимками Земли, видимой с неба, Земли, которую он возвышает и красоту которой он возвращает. Издание на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
3596974394568, Various Artists, Serenity виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1300 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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