3596974394469, Various Artists, Liberty виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yann Arthus Bertrand
Альбом (сингл)
Liberty
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665483
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974394469]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yann Arthus Bertrand
Альбом (сингл)
Liberty
Трек-лист
Nicolas Dri - Au-del? des fronti?res, Nicolas Dri - Carnet de Route, Gange, Thierry Noritop - Le Mystere Des Temples, Nicolas Dri - Sur la Route de Yaound?, Nicolas Dri - Kalimba Moa, Michael Goldberg - Les Maisons blanches de Mekn?s, Nicolas Dri - N? ? Bombay, Sud, Nicolas Dri - Partir Pour Mieux Revenir
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 3596974394469, Various Artists, Liberty виниловая пластинка
Отправляйтесь в путешествие, расслабляясь, благодаря коллекции Янна Артюса-Бертрана!. Известный во всем мире фотограф Янн Артюс-Бертран прославился своими снимками Земли, видимой с неба, Земли, которую он возвышает и красоту которой он возвращает. Издание на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
INDIE
Barcode
[3596974394469]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Yann Arthus Bertrand
Альбом (сингл)
Liberty
Трек-лист
Nicolas Dri - Au-del? des fronti?res, Nicolas Dri - Carnet de Route, Gange, Thierry Noritop - Le Mystere Des Temples, Nicolas Dri - Sur la Route de Yaound?, Nicolas Dri - Kalimba Moa, Michael Goldberg - Les Maisons blanches de Mekn?s, Nicolas Dri - N? ? Bombay, Sud, Nicolas Dri - Partir Pour Mieux Revenir
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Отправляйтесь в путешествие, расслабляясь, благодаря коллекции Янна Артюса-Бертрана!. Известный во всем мире фотограф Янн Артюс-Бертран прославился своими снимками Земли, видимой с неба, Земли, которую он возвышает и красоту которой он возвращает. Издание на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
3596974394469, Various Artists, Liberty виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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