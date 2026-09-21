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Ray Charles - Modern Sounds In Country And Western Music (9003829978209) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ray Charles - Modern Sounds In Country And Western Music (9003829978209) виниловая пластинка

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Ray Charles - Modern Sounds In Country And Western Music (9003829978209) виниловая пластинка - фото 1
Ray Charles - Modern Sounds In Country And Western Music (9003829978209) виниловая пластинка - фото 2
Ray Charles - Modern Sounds In Country And Western Music (9003829978209) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
Modern Sounds In Country And Western Music
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ray Charles - Modern Sounds In Country And Western Music (9003829978209) виниловая пластинка - фото 1
  • Ray Charles - Modern Sounds In Country And Western Music (9003829978209) виниловая пластинка - фото 2
  • Ray Charles - Modern Sounds In Country And Western Music (9003829978209) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698588
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829978209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
Modern Sounds In Country And Western Music
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bye Bye, Love, You Dont Know Me, Much, I Love You So Much It Hurts, Just A Little Lovin Born To Lose, Worried Mind, It Makes No Difference How, You Win Again, Careless Love, I Cant Stop Loving You, Hey, Good Lookin
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ray Charles - Modern Sounds In Country And Western Music (9003829978209) виниловая пластинка

Modern Sounds In Country And Western Music - переиздание первой части студийного альбома на виниле легендарного американского эстрадного певца Рэя Чарльза, первоначально выпущенного в 1962 году. Рэй Чарльз - американский эстрадный певец (баритон) и пианист. Пел в различных стилях, особенно прославился как исполнитель в стилях соул и ритм-энд-блюз. В США считается одним из наиболее значительных истинно американских музыкантов послевоенного времени. Рэю Чарльзу принадлежат около 70 альбомов грамзаписи. Награждён 17 премиями Грэмми, введён в залы славы рок-н-ролла, джаза, кантри и блюза, в зал славы штата Джорджия.

Отзывы о товаре Ray Charles - Modern Sounds In Country And Western Music (9003829978209) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829978209]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
Modern Sounds In Country And Western Music
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bye Bye, Love, You Dont Know Me, Much, I Love You So Much It Hurts, Just A Little Lovin Born To Lose, Worried Mind, It Makes No Difference How, You Win Again, Careless Love, I Cant Stop Loving You, Hey, Good Lookin
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Modern Sounds In Country And Western Music - переиздание первой части студийного альбома на виниле легендарного американского эстрадного певца Рэя Чарльза, первоначально выпущенного в 1962 году. Рэй Чарльз - американский эстрадный певец (баритон) и пианист. Пел в различных стилях, особенно прославился как исполнитель в стилях соул и ритм-энд-блюз. В США считается одним из наиболее значительных истинно американских музыкантов послевоенного времени. Рэю Чарльзу принадлежат около 70 альбомов грамзаписи. Награждён 17 премиями Грэмми, введён в залы славы рок-н-ролла, джаза, кантри и блюза, в зал славы штата Джорджия.
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