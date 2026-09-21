Ray Charles - Modern Sounds In Country And Western Music (9003829978209) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ray Charles - Modern Sounds In Country And Western Music (9003829978209) виниловая пластинка
Modern Sounds In Country And Western Music - переиздание первой части студийного альбома на виниле легендарного американского эстрадного певца Рэя Чарльза, первоначально выпущенного в 1962 году. Рэй Чарльз - американский эстрадный певец (баритон) и пианист. Пел в различных стилях, особенно прославился как исполнитель в стилях соул и ритм-энд-блюз. В США считается одним из наиболее значительных истинно американских музыкантов послевоенного времени. Рэю Чарльзу принадлежат около 70 альбомов грамзаписи. Награждён 17 премиями Грэмми, введён в залы славы рок-н-ролла, джаза, кантри и блюза, в зал славы штата Джорджия.
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