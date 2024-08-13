Top.Mail.Ru
The Band Camino - The Band Camino (coloured) (0075678643453) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

The Band Camino - The Band Camino (coloured) (0075678643453) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
The Band Camino - The Band Camino (coloured) (0075678643453) виниловая пластинка - фото 1
The Band Camino - The Band Camino (coloured) (0075678643453) виниловая пластинка - фото 2
The Band Camino - The Band Camino (coloured) (0075678643453) виниловая пластинка - фото 3
The Band Camino - The Band Camino (coloured) (0075678643453) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Band Camino
Альбом (сингл)
The Band Camino
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Band Camino - The Band Camino (coloured) (0075678643453) виниловая пластинка - фото 1
  • The Band Camino - The Band Camino (coloured) (0075678643453) виниловая пластинка - фото 2
  • The Band Camino - The Band Camino (coloured) (0075678643453) виниловая пластинка - фото 3
  • The Band Camino - The Band Camino (coloured) (0075678643453) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647418
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678643453]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Band Camino
Альбом (сингл)
The Band Camino
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
EVERYBODYDIES, Roses, Underneath My Skin, I Think I Like You, Know It All, Who Do You Think You Are?, Sorry Mom, Just A Phase, 1 Last Cigarette, Song About You, Damage, Look Up, HeGet Over You, Get It Your Way
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Band Camino - The Band Camino (coloured) (0075678643453) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом популярной американской рок-группы The Band CAMINO. После нескольких месяцев выпуска новых песен для фанатов в 2021 году, в том числе «1 Last Cigarette», «Sorry Mom» и «Roses», поп-рок-группа The Band Camino из Нэшвилла официально объявила о выходе своего долгожданном одноименного дебютного альбома, релиз которого намечен на 10 сентября 2021 года. Подготовленный Джорданом Шмидтом и исполнительным продюсером Джеймсон Ропером, весь альбом был записан в течение 40 дней на Sonic Ranch в Тортилло, штат Техас. Вооруженный идеей отгородиться от остального мира, чтобы сосредоточиться исключительно на музыке, запись альбома получилась олдскульной по своему духу; группа проигрывала каждую песню и записывала их по ходу дела. Их менталитет заключался в том, чтобы сосредотачиваться на одной песне каждый день, а затем возвращаться к ним, давая время для свежих взглядов и новых ушей. Что произошло, так это дебютный полноформатный альбом The Band Camino - запись, которая основана на любви группы к живым инструментам и страсти к рассказыванию историй через поп-музыку.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре The Band Camino - The Band Camino (coloured) (0075678643453) виниловая пластинка

13.08.2024
Михаил

Достоинства:
Очень хороший альбома. Качественный звук.
Хорошая цена.

Недостатки:
Нет



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678643453]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Band Camino
Альбом (сингл)
The Band Camino
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
EVERYBODYDIES, Roses, Underneath My Skin, I Think I Like You, Know It All, Who Do You Think You Are?, Sorry Mom, Just A Phase, 1 Last Cigarette, Song About You, Damage, Look Up, HeGet Over You, Get It Your Way
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный студийный альбом популярной американской рок-группы The Band CAMINO. После нескольких месяцев выпуска новых песен для фанатов в 2021 году, в том числе «1 Last Cigarette», «Sorry Mom» и «Roses», поп-рок-группа The Band Camino из Нэшвилла официально объявила о выходе своего долгожданном одноименного дебютного альбома, релиз которого намечен на 10 сентября 2021 года. Подготовленный Джорданом Шмидтом и исполнительным продюсером Джеймсон Ропером, весь альбом был записан в течение 40 дней на Sonic Ranch в Тортилло, штат Техас. Вооруженный идеей отгородиться от остального мира, чтобы сосредоточиться исключительно на музыке, запись альбома получилась олдскульной по своему духу; группа проигрывала каждую песню и записывала их по ходу дела. Их менталитет заключался в том, чтобы сосредотачиваться на одной песне каждый день, а затем возвращаться к ним, давая время для свежих взглядов и новых ушей. Что произошло, так это дебютный полноформатный альбом The Band Camino - запись, которая основана на любви группы к живым инструментам и страсти к рассказыванию историй через поп-музыку.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
13.08.2024
Михаил

Достоинства:
Очень хороший альбома. Качественный звук.
Хорошая цена.

Недостатки:
Нет


The Band Camino - The Band Camino (coloured) (0075678643453) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...