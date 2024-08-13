The Band Camino - The Band Camino (coloured) (0075678643453) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара The Band Camino - The Band Camino (coloured) (0075678643453) виниловая пластинка
Дебютный студийный альбом популярной американской рок-группы The Band CAMINO. После нескольких месяцев выпуска новых песен для фанатов в 2021 году, в том числе «1 Last Cigarette», «Sorry Mom» и «Roses», поп-рок-группа The Band Camino из Нэшвилла официально объявила о выходе своего долгожданном одноименного дебютного альбома, релиз которого намечен на 10 сентября 2021 года. Подготовленный Джорданом Шмидтом и исполнительным продюсером Джеймсон Ропером, весь альбом был записан в течение 40 дней на Sonic Ranch в Тортилло, штат Техас. Вооруженный идеей отгородиться от остального мира, чтобы сосредоточиться исключительно на музыке, запись альбома получилась олдскульной по своему духу; группа проигрывала каждую песню и записывала их по ходу дела. Их менталитет заключался в том, чтобы сосредотачиваться на одной песне каждый день, а затем возвращаться к ним, давая время для свежих взглядов и новых ушей. Что произошло, так это дебютный полноформатный альбом The Band Camino - запись, которая основана на любви группы к живым инструментам и страсти к рассказыванию историй через поп-музыку.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитLindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (coloured) (060349784290...
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитLindsey Buckingham - Lindsey Buckingham (0603497846641) винилова...
-
В наличииЦена 1 410 руб.353 руб. в СплитThe Flamin' Groovies - I'll Have A ... Bucket Of Brains (EP) (V1...
-
В наличииЦена 1 430 руб.358 руб. в СплитБумеR - Именем Республики (4606344049741) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитNewfamiliar - Textures (EP) (0190296720345) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитRoyal Blood - Limbo; All We Have Is Now (V7) (0190296697982) вин...
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитRoyal Blood - Limbo (V7) (0190295117641) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитSharon Corr - The Fool & The Scorpion (0190296739095) виниловая ...
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитHonne - Let's Just Say The World Ended A Week From Now, What Wou...
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитHonne - Let's Just Say The World Ended A Week From Now, What Wou...
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитSerge Gainsbourg - La Collection Harcourt (coloured) (3596973560...
-
В наличииЦена 1 530 руб.383 руб. в СплитEdith Piaf - La Collection Harcourt (coloured) (3596973559760) в...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Достоинства:
Очень хороший альбома. Качественный звук.
Хорошая цена.
Недостатки:
Нет
Отзывы о товаре The Band Camino - The Band Camino (coloured) (0075678643453) виниловая пластинка
Достоинства:
Очень хороший альбома. Качественный звук.
Хорошая цена.
Недостатки:
Нет