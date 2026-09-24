Transatlantic - Kaleidoscope (0194399738115) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Transatlantic - Kaleidoscope (0194399738115) виниловая пластинка
Новое переиздание на виниле «Kaleidoscope» - четвертого студийного альбома прогрессив-рок-супергруппы Transatlantic, первоначально выпущенного в 2014 году.. Четвертый студийный альбом Transatlantic, Kaleidoscope, вышел 27 января 2014 года, через 5 лет после их предыдущего релиза The Whirlwind. Альбом задокументировал возвращение группы с парой длинных эпиков, включая 25-минутную «Into the Blue» и 31-минутную заглавную песню, а также несколькими более короткими треками, включая сингл «Shine», психоделический рокер «Black as the Sky», и мрачный «Beyond The Sun». Теперь альбом переиздается в гейтфолде на двойном черном виниле + CD и буклет LP-формата
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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